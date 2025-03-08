Я нашел ошибку
Главные новости:
Жена артиста комментировать информацию о госпитализации артиста отказалась.
СМИ: в Москве госпитализировали Евгения Петросяна
Женщины от души поблагодарили организаторов акции за поздравления и позитивные эмоции.
«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню
Будьте внимательны и осторожны!
9 марта местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
Завершилась встреча коллективной фотографией на память.
8 Марта в ГУ МВД СО вручили первые офицерские погоны женщинам – сотрудникам полиции, юстиции и внутренней службы
Женщины приобретают собственное жилье значительно раньше мужчин
Женщины приобретают собственное жилье значительно раньше мужчин
В Самаре и Тольятти в один день сбили двух девочек
В Самаре и Тольятти в один день сбили двух девочек
Самарская шашистка завоевала бронзу на первенстве России
Самарская шашистка завоевала бронзу на первенстве России
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.14
-0.43
EUR 96.86
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой
Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Женщины на рынке труда: топ-10 фактов о работающих россиянках

8 марта 2025 12:42
156
Женщины на рынке труда: топ-10 фактов о работающих россиянках

Эксперты hh.ru в честь Международного Женского дня на основе данных опросов россиян подготовили топ фактов о женщинах, которые каждый день ходят на работу.
 

Факт 1. Женщины получают приглашения от работодателей чаще, чем мужчины. Так, аналитика hh.ru показывает, за последний год доля активных резюме от женщин из Самарской области составляет 49%, на мужчин приходится 51%. При этом женщины получают приглашения на вакансии заметно чаще мужчин. В 2024 году женщины Самарской области с активными резюме на hh.ru получили более 2,4 млн приглашений на вакансии (или 58% от общего количества), а мужчины – только 1,8 млн приглашений (или 42%).
 

Факт 2. Женщины продолжают демпинговать в зарплатных ожиданиях, даже несмотря на то, что текущий доход, согласно опросу hh.ru, устраивает лишь каждую третью опрошенную респондентку. На основные нужды не хватает зарплаты 41% опрошенных россиянок, 38% заявили, что им хватает заработка «с трудом». По словам каждой четвёртой (25%) опрошенной женщины, для покрытия основных нужд ей не хватает в среднем 20 тыс. рублей. Между тем медиана ожидаемых зарплат в резюме женщин по России сегодня составляет 60,6 тыс. рублей, в резюме мужчин – 88,8 тыс. рублей.
 

Факт 3. Женщины чаще, чем мужчины вкладываются в своё образование. Так, 22% опрошенных россиянок тратят часть своей зарплаты на образование и повышение квалификации, это на 7% больше, чем мужчины-респонденты.
 

Факт 4. Судя по данным опроса hh.ru, женщины менее склонны строить личную жизнь и заводить романы на работе. Так, роман с коллегой был только у 28% опрошенных женщин, и в 34% мужчин. Но если роман случался, то чаще всего лишь один раз (об этом заявили 68% женщин), а то время, как мужчин склонны «крутить» роман с коллегами несколько раз (заявили 50% мужчин).
 

Факт 5. Женщины оказались более вежливыми на работе, чем мужчины. Так, регулярно матерятся на работе и при общении с коллегами только 19% женщин, а вот среди мужчин таких больше – сразу 36%. И лишь 10% женщин считают приемлемым выражаться при коллегах, среди мужчин таких 22%.
 

Факт 6. Женщины выгорают на работе быстрее и сильнее, чем мужчины. Исследование hh.ru показало, что женщины чаще, чем мужчины испытывают усталость и апатию на работе (49% против 36%), чаще теряют мотивацию и интерес к задачам (38% против 35%), на 10% чаще, чем мужчины испытывают тревожность из-за рабочих вопросов.
 

Факт 7. Спорт одинаково важен и ценен для женщин и мужчин. Так, стараются заниматься фитнесом в течение рабочей недели 43% женщин и 48% мужчин. При этом женщины стараются ходить в спортзал 2-3 раза в неделю (60% опрошенных), в то время как у 21% мужчин получается это сделать почти каждый день.
 

Факт 8. В рамках опроса hh.ru россиянки составили рейтинг полезных привычек на 2025 год. 60% сказали, что для поддержания хорошего психологического здоровья будут поддерживать общение с близкими. Еще 56% женщин в этом году будут развивать свои хобби. Еще 40% добавили, что займутся саморазвитием через чтение книг и прохождение курсов. 18% - займутся медитациями, 14% будут помогать другим через волонтёрство.
 

Факт 9. Женщины все больше углубляются в финансы и планирование. Так, 67% россиянок в этом году решили чаще заниматься составлением и ведением бюджета, 65% будут углублять знания по финансовой грамотности, 45% будут заниматься инвестициями, еще у 40% опрошенных в планах усилить контроль по своим кредитам.
 

Факт 10. Развитие карьеры (смена сферы деятельности в 2025 году) в приоритете у 64% опрошенных россиянок. Возможно, такая стратегия связана с тем, что по итогам 2024 года лишь 12% респонденток (среди мужчин – 14%) получили повышение в должности, рост оклада случился лишь у 35% женщин (и у 38% мужчин). Чаще всего женщины рассматривают для карьерного перехода госсектор (11%), ИТ-сферу (9%), СМИ и маркетинг (8%), искусство и культуру (6%), финансовый сектор (5%). В сферы, где преобладают работники-мужчины, такие как нефть и газ, строительство, энергетика, металлургия, химическая отрасль планируют перейти порядка 6% опрошенных.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Женщины приобретают собственное жилье значительно раньше мужчин
08 марта 2025, 13:59
Женщины приобретают собственное жилье значительно раньше мужчин
При этом 17% представителей сильного пола получают квартиры в наследство, тогда как среди девушек таких всего 5%.. Общество
130
8 марта – праздник цветов, сладостей и стереотипов
08 марта 2025, 12:25
8 марта – праздник цветов, сладостей и стереотипов
Равноправие полов в стране признают 64%. Общество
185
Самарчанки рассказали, что считают необычным подарком к 8 Марта
07 марта 2025, 12:35
Самарчанки рассказали, что считают необычным подарком к 8 Марта
10% женщин были удивлены, получив в подарок вазу, лампу, дверную ручку или веник. Общество
382
В центре внимания
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
8 марта 2025  13:26
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
292
В Самарской области увеличат тарифы на газ
8 марта 2025  13:11
В Самарской области увеличат тарифы на газ
156
В Самаре пройдет тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
8 марта 2025  11:35
В Самаре пройдет тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
205
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днем
8 марта 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днем
211
Уголовное дело возбудили из-за обрушения трибуны в цирке в Самарской области
7 марта 2025  20:22
Уголовное дело возбудили из-за обрушения трибуны в цирке в Самарской области
489
Весь список