Женщины на рынке труда: топ-10 фактов о работающих россиянках

156

Эксперты hh.ru в честь Международного Женского дня на основе данных опросов россиян подготовили топ фактов о женщинах, которые каждый день ходят на работу.



Факт 1. Женщины получают приглашения от работодателей чаще, чем мужчины. Так, аналитика hh.ru показывает, за последний год доля активных резюме от женщин из Самарской области составляет 49%, на мужчин приходится 51%. При этом женщины получают приглашения на вакансии заметно чаще мужчин. В 2024 году женщины Самарской области с активными резюме на hh.ru получили более 2,4 млн приглашений на вакансии (или 58% от общего количества), а мужчины – только 1,8 млн приглашений (или 42%).



Факт 2. Женщины продолжают демпинговать в зарплатных ожиданиях, даже несмотря на то, что текущий доход, согласно опросу hh.ru, устраивает лишь каждую третью опрошенную респондентку. На основные нужды не хватает зарплаты 41% опрошенных россиянок, 38% заявили, что им хватает заработка «с трудом». По словам каждой четвёртой (25%) опрошенной женщины, для покрытия основных нужд ей не хватает в среднем 20 тыс. рублей. Между тем медиана ожидаемых зарплат в резюме женщин по России сегодня составляет 60,6 тыс. рублей, в резюме мужчин – 88,8 тыс. рублей.



Факт 3. Женщины чаще, чем мужчины вкладываются в своё образование. Так, 22% опрошенных россиянок тратят часть своей зарплаты на образование и повышение квалификации, это на 7% больше, чем мужчины-респонденты.



Факт 4. Судя по данным опроса hh.ru, женщины менее склонны строить личную жизнь и заводить романы на работе. Так, роман с коллегой был только у 28% опрошенных женщин, и в 34% мужчин. Но если роман случался, то чаще всего лишь один раз (об этом заявили 68% женщин), а то время, как мужчин склонны «крутить» роман с коллегами несколько раз (заявили 50% мужчин).



Факт 5. Женщины оказались более вежливыми на работе, чем мужчины. Так, регулярно матерятся на работе и при общении с коллегами только 19% женщин, а вот среди мужчин таких больше – сразу 36%. И лишь 10% женщин считают приемлемым выражаться при коллегах, среди мужчин таких 22%.



Факт 6. Женщины выгорают на работе быстрее и сильнее, чем мужчины. Исследование hh.ru показало, что женщины чаще, чем мужчины испытывают усталость и апатию на работе (49% против 36%), чаще теряют мотивацию и интерес к задачам (38% против 35%), на 10% чаще, чем мужчины испытывают тревожность из-за рабочих вопросов.



Факт 7. Спорт одинаково важен и ценен для женщин и мужчин. Так, стараются заниматься фитнесом в течение рабочей недели 43% женщин и 48% мужчин. При этом женщины стараются ходить в спортзал 2-3 раза в неделю (60% опрошенных), в то время как у 21% мужчин получается это сделать почти каждый день.



Факт 8. В рамках опроса hh.ru россиянки составили рейтинг полезных привычек на 2025 год. 60% сказали, что для поддержания хорошего психологического здоровья будут поддерживать общение с близкими. Еще 56% женщин в этом году будут развивать свои хобби. Еще 40% добавили, что займутся саморазвитием через чтение книг и прохождение курсов. 18% - займутся медитациями, 14% будут помогать другим через волонтёрство.



Факт 9. Женщины все больше углубляются в финансы и планирование. Так, 67% россиянок в этом году решили чаще заниматься составлением и ведением бюджета, 65% будут углублять знания по финансовой грамотности, 45% будут заниматься инвестициями, еще у 40% опрошенных в планах усилить контроль по своим кредитам.



Факт 10. Развитие карьеры (смена сферы деятельности в 2025 году) в приоритете у 64% опрошенных россиянок. Возможно, такая стратегия связана с тем, что по итогам 2024 года лишь 12% респонденток (среди мужчин – 14%) получили повышение в должности, рост оклада случился лишь у 35% женщин (и у 38% мужчин). Чаще всего женщины рассматривают для карьерного перехода госсектор (11%), ИТ-сферу (9%), СМИ и маркетинг (8%), искусство и культуру (6%), финансовый сектор (5%). В сферы, где преобладают работники-мужчины, такие как нефть и газ, строительство, энергетика, металлургия, химическая отрасль планируют перейти порядка 6% опрошенных.