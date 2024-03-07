Женщины больше мужчин интересуются вопросами своей генетики

107

«Росгосстрах Жизнь» проанализировала свой клиентский портфель и выяснила, что подавляющее большинство клиентов (80%), оформивших программу «ПРО Генетику», - женщины. С помощью этой программы можно пройти генетическое исследование, оценить способность организма противостоять различным инфекциям и аллергическим реакциям, а также узнать о переизбытке или дефиците жизненно важных витаминов и микроэлементов.

Как оказалось, чаще всего о своей генетической предрасположенности хотят знать люди в возрасте 40-49 лет – 27%, на 30-39 лет и 50-59 лет приходится по 21%, а на самую молодую и возрастную категории – 18-29 лет и 60-69 лет – 15% и 16%, соответственно. В топ-5 регионов по популярности программы входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Коми, Ярославская и Вологодская области.

Оформив программу «ПРО Генетику» и сдав генетический тест, клиенты смогут узнать скрытые таланты и особенности работы мозга, что позволит развить свой потенциал. Если полис родители оформят для ребенка, то помимо вышеперечисленных данных будет предоставлена информация о его склонностях к определенным видам спорта, предрасположенности к дефициту витаминов, а также о непереносимости пищевых продуктов и т.д.

По итогам проведенного исследования клиенты получат заключение врача-генетика, который, опираясь на расшифровку данных ДНК, даст рекомендации с учетом индивидуальных особенностей человека: как скорректировать образ жизни, питание, прием витаминов или БАДов для минимизации рисков развития заболеваний.Также если после получения заключения остались вопросы, будет проведена онлайн-консультация с врачом-генетиком. Кроме того, по желанию можно пройти лабораторную диагностику состояния здоровья по основным параметрам и получить дистанционную консультацию с терапевтом или педиатром.

«Порой мы не можем понять – почему так долго и тяжело болеем обычным ОРВИ, тогда как другие люди переносят его гораздо легче. Почему в организме не хватает тех или иных микроэлементов, хотя принимаем витаминные комплексы. Ответы на эти и другие вопросы можно получить благодаря генетическому тесту. Он откроет тайны, которые хранит наш организм и поможет решить ряд существующих проблем, связанных со здоровьем, а профилактические меры, рекомендованные врачами-генетиками, позволят снизить риски наследственных заболеваний и последствия их возникновения», - отмечает руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.