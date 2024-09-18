Железнодорожники в Самаре высадили 60 гортензий в честь юбилея поезда «Жигули»

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Сотрудники Куйбышевского филиала АО «ФПК» высадили 60 гортензий на набережной Самары. Экологическая акция приурочена к 60-летнему юбилею фирменного поезда № 9/10 «Жигули».

Первый куст гортензий посадила Надежда Сысоева – ветеран пассажирского вагонного депо Самара, которая работала проводником поезда «Жигули» с его самого первого рейса, в общей сложности более 40 лет. В посадке сада гортензий кроме железнодорожников также приняли участие представители региональных органов власти и деятели культуры.

Напомним, впервые поезд «Жигули» отправился в рейс 16 июня 1964 года. Фирменный поезд получил свое название в честь горного массива в Самарской области.