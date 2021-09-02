Жаркий сезон: за лето рынок услуг в Самаре вырос на 48% год к году

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Рынок услуг продолжает активно расти, выяснили эксперты Авито Услуг — сервиса №1 в России для мастеров и их клиентов. По сравнению с летом 2020 года спрос в сфере услуг Самаре вырос на 48%. Горожане продолжают отдавать на аутсорс как бытовые задачи, так и бизнес-проекты, привлекая юристов, бухгалтеров, консультантов и других специалистов для ведения дел. Лидерами по темпам роста спроса на услуги стали Махачкала, Красноярск и Рязань, где востребованность различных услуг за год выросла на 89%, 60% и 56% соответственно. В то же время предложение Самаре выросло на 9%, в подавляющем большинстве отраслей отставая от спроса.

В рейтинге поисковых запросов на Авито Услугах по итогам лета лидирует маникюр — летом жительницы Самары традиционно уделяют уходу за ногтями особое внимание, пробуя новые яркие цвета и варианты дизайна. Спрос на услуги мастеров ногтевого сервиса вырос за три летних месяца на 104% год к году. Также в топ-5 самых популярных по поисковым запросам услуг попала еще одна бьюти-процедура — наращивание ресниц.

На втором месте по числу поисковых запросов — услуги электрика. Помимо работ по устройству и замене проводки в топ самых популярных по России попали и другие услуги, связанные с ремонтом и обустройством жилья, в частности, ремонт квартир, установка натяжных потолков, которые, впрочем, опустились в рейтинге на 3-4 пункта за год, и сантехнические работы. Ранее эксперты Авито Услуг выяснили, что две трети россиян планируют сделать ремонт в ближайшие 3-4 месяца, а самые популярные поводы для обращения к профессионалам - работа с сантехникой и электричеством.

Наконец, в связи с аномальной жарой отмечен взлет популярности услуг по установке кондиционеров. Если летом 2020 года и и весной 2021 они находилась в четвертой десятке поисковых запросов, летом 2021 установка кондиционеров поднялась на восьмое место в рейтинге поисковых запросов.

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