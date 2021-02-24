Завершился XVI региональный хоровой сретенский фестиваль-конкурс в Тольятти

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Православная культура всегда занимала особое место в духовной жизни русского народа. В ней сосредоточился колоссальный опыт десятков поколений, сформировавший уникальную отечественную традицию. Свидетельство тому - огромное количество музыкальных произведений, имеющих высокую духовно-нравственную и эстетическую ценность.

В этом году традиционный XVI Региональный Сретенский хоровой фестиваль-конкурс духовной, академической и народной хоровой музыки проходил с использованием дистанционных технологий в заочном формате по видеозаписям. Напомним, что организаторами фестиваля-конкурса являются Поволжский православный институт имени Святителя Алексия Московского и Православная классическая гимназия г.о. Тольятти при участии Администрации г.о. Тольятти, ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», Филармонии Поволжского православного института, при поддержке Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви.

Цели и задачи конкурса:

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи путем приобщения к истокам русской национальной хоровой культуры;

- знакомство с отечественной и мировой музыкальной христианской традицией;

- создание условий для творческого общения и сотрудничества детских и юношеских хоровых коллективов;

- популяризация и развитие традиций хорового искусства и церковного пения.

В XVI Региональном Сретенском фестивале-конкурсе приняли участие 35 академических хоровых коллективов и фольклорных ансамблей детских музыкальных школ, детских школ искусств, центров дополнительного образования, общеобразовательных школ, приходов Русской Православной Церкви, студенческие хоровые коллективы городов Тольятти, Самара, Сызрань, Астрахань, Выселки, Хрящёвка, Ставропольского района.

В состав жюри вошли высоко профессиональные специалисты в области музыкального исполнительского искусства.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в этом году по окончании Конкурса 12 марта 2021 года к Прощённому воскресению и Масленице состоится гала-концерт Лауреатов в он-лайн формате.

Итоги фестиваля-конкурса – на официальном сайте Поволжского православного института https://pravinst.ru/about_the_university/mn-news/3003/