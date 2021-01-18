Завершился межрегиональный конкурс «Рождество в каждый дом»  

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17 января 2021 г., в последний день святок, в музейно-выставочном центре Поволжского православного института руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии, ректор Поволжского православного института протоиерей Димитрий Лескин вручил дипломы и памятные подарки победителям рождественского конкурса, проходившего в Тольятти с 1 декабря 2020 года по 17 января 2021 года.

Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождество в каждый дом» проводится в Тольятти с 2009 года и сначала имел статус «городской». С 2013 года он приобретает статус межрегионального, так как за время своей работы превратился в масштабную творческую площадку, которая объединяет сотни талантливых детей, семей, представителей образовательных организаций, мастеров и творческих коллективов Самарского области.

До 2021 года конкурс проводили Православная гимназия, Гуманитарный колледж и Поволжский православный институт – учреждения непрерывного религиозного образования в Тольятти во главе с их руководителем протоиереем Димитрием Лескиным. В связи с образованием Тольяттинской епархии отец Димитрий возглавил Отдел религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии, основной целью деятельности которого является попечение о развитии религиозного образования в епархии и духовно-нравственном просвещении общества.

В 2021 году конкурс получил благословение правящего архиерея епископа Нестора, а Тольяттинская епархия выступила учредителем. Организаторами конкурса традиционно являются: АНО ВО «Поволжский православный институт им. Святителя Алексия Митрополита Московского», ГБПОУ СО «Колледж гуманитарный и социально-педагогических дисциплин им. Святителя Алексия Митрополита Московского», АНОО «Православная классическая гимназия» г Тольятти, а также Отдел религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии. Сладкие подарки для победителей конкурса предоставила депутат Самарской Губернской думы, первый заместитель председателя Самарской Губернской думы Е.И. Кузьмичева. Информационную поддержку оказаа городская Группа изданий «Миллион новостей» (руководитель Позднякова Е.В.).

Конкурс вовлекает в свою орбиту всё большее количество участников, находит отклик в сердцах жителей Тольятти и Самарского региона. Всего в Межрегиональном конкурсе «Рождество в каждый дом» в 2021 году приняло участие 400 человек. По итогам конкурса 41 участник получили дипломы гран-при и призовые места.

В конкурсе было две номинации – «Рождественский вертеп» и «Рождественская открытка». Работы, представленные на конкурс, выполнены в разнообразных техниках и из различных материалов: бумага, камень, вата, пластилин, гипс, глина. Впервые на конкурс представлена работа в уникальной технике «Тиффани» - витражное стекло (г. Самара). Неповторимы фигуры из ваты по технологии изготовления детской игрушки и ёлочных украшений 1930-х годов 20 века. Один из вертепов изготовлен из каштанов, также есть работа из мыла.

С 11 по 17 января 2021 г. можно было посетить выставку замечательных Рождественских вертепов и Рождественских открыток, изготовленных ребятами из детских садов, школьниками, студентами колледжей и вузов, семьями, творческими коллективами из центров дополнительного образования, воскресных школ, филиалов НФ ДЕОЦ из городов Тольятти и Самары. 17 января после Божественной литургии в музейно-выставочном центре Поволжского православного института состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса, которую вели студенты Гуманитарного колледжа Тольятти.

Приветствуя участников, руководитель ОРОиК Тольяттинской епархии протоиерей Димитрий Лескин сказал:

«"Мы сегодня награждаем победителей конкурса "Рождество в каждый дом", который походит уже 9 год подряд. Очень рады, что жители Тольятти и Самарской губернии, направляют на него свои работы. Украшать елку - давняя традиция. Ёлка символизирует на Рождество Христово, древо жизни, древо спасения, которое росло в Раю и из которого проистекало наше спасение. Игрушки на ёлочке символизируют плоды Рая. На макушке всегда звезда - это Вифлеемская звезда, которая вела волхвов, чтобы они поклонились Младенцу Христу. На нашем конкурсе было много открыток, и вертепов. Вертепы из самых разных материалов, но всегда очень добрые, искренние. радостные. Эти дары Младенцу - свидетельство нашей веры».

Несколько номинаций и категорий позволили отметить и наградить призовыми местами многого прекрасных работ. В этом году была учреждена новая номинация награды – Приз правящего архиерея. Её удостоился коллектив авторов МБУ г.о. Тольятти «Лицей №6» за работу «Рождественский вертеп»: Коннова Полина (4года.) и Бушева Марта (6 лет) и педагоги Котова Юлия Александровна и Шуткина Любовь Геннадьевна.

Перед участниками конкурса выступили клиросный хор храма Трех Святителей (регент Хартова Н.), а также ансамбль старинной музыки «Амарилис» (руководитель Тихомирова О.В.), передает пресс-служба Поволжского православного института.

Фото: пресс-служба Поволжского православного института