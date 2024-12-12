Завершилось голосование за символы для банкноты, посвященной Приволжскому федеральному округу

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С 29 ноября по 12 декабря 2024 года проходило голосование за символ для оборотной стороны новой банкноты номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. В этом голосовании приняли участие почти 700 тысяч человек со всей страны.

Выбор был между 25 объектами, отобранными Банком России. Лидирующие позиции заняли скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» из Нижегородской области, Дворец земледельцев из Республики Татарстан, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву из Республики Башкортостан и Главный корпус Казанского федерального университета. На шестом месте по количеству голосов - Жигулевская ГЭС из Самарской области.

«Мы рады, что символы Приволжского федерального округа будут изображены на новой банкноте. Это ещё раз подтверждает уникальность и разнообразие нашего региона, его значимость для России. Все отобранные достопримечательности являются гордостью округа. Например, скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», который набрал больше всего голосов, является символом возобновления строения судов на подводных крыльях в России.

Хочется поблагодарить всех жителей страны, кто принимал участие в голосовании. Новая банкнота также будет способствовать популяризации округа, укреплению его имиджа и повышению узнаваемости», - сказал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами.

Какие символы займут первый план, а какие - второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков, сначала определят наши художники. Они разработают эскизы. Финальный вариант, который станет основой для новой банкноты, выберет Совет директоров Банка России», - отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В прошлом году уже была представлена лицевая сторона новой купюры с видами Нижнего Новгорода. Она останется прежней. На ней изображены Нижегородский кремль, Главный ярмарочный дом, стадион и пакгаузы на Стрелке.

Обновленные банкноты Банк России презентует в конце 2025 года на площадке Национального центра «Россия».

Фотография взята с официального сайта Банка России