Завершилась первая неделя работы выставки «Самара»

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10 ноября нЗавершилась первая неделя работы выставки «Самараа выставке «Самара» завершилась неделя, посвященная городскому округу Самара. Более 6 000 гостей и жителей Самаркой области стали участниками мероприятий выставки. На полях выставки проходили мастер-классы, полезные лекции, творческие встречи с известными людьми, различные квизы об истории Самары, работали игровые зоны. Напомним, проект, демонстрирующий достижения региона, создан по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Программа «Дни городского округа Самара» была очень насыщенной. На мастер-классах желающие могли освоить мастерство архитектурного скетчинга и своими руками сделать настоящие оконные наличники старинных домов Самары. Журналисты «Самарской газеты» вместе с гостями выставки осваивали создание репортажей, участники смогли почувствовать себя настоящими журналистами. Вместе с представителями ресторанного бизнеса расписывали фирменные тарелки и изображали на них достопримечательности Самары.

На площадке креативных индустрий посетители выставки «Самара» познакомились с успешными проектами ресторанного бизнеса и предпринимателями, которые развивают гастрономию нашего региона.

Одним из ярких событий на выставке стала встреча с выдающимися спортсменами: чемпионкой Европы по самбо Анной Сараевой, победителем универсиады по плаванию Александром Кудашевым, призером Олимпийских игр по баскетболу Ольгой Артешиной, призерами Олимпийских игр по фехтованию Антоном и Кириллом Бородачевыми. Заслуженные спортсмены пообщались с гостями выставки, ответили на вопросы и оставили всем желающим автографы.

С 12 по 17 ноября на выставке «Самара» пройдет неделя городского округа Тольятти. Ждем всех желающих!

Фото: Министерство туризма Самарской области