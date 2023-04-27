Завeршены соревнования по мини-футболу среди сборных команд Главных управлений МЧС ПФО

79

В Сызрани завершились соревнования по мини-футболу среди главных управлений МЧС России по Приволжскому федеральному округу.

В этом году на сызранской земле соревновались более 150 спортсменов из всех регионов Поволжья. В состязании участвовали 14 команд-победительниц региональных этапов по мини-футболу, в том числе и представители Самарской области.

Борьба между соперниками была захватывающей и упорной. Каждый игрок стремился отстоять честь своей команды.

В итоге лучшими стали спортсмены из главного управления МЧС России по Нижегородской области, серебряными призерами стали участники команды главного управления МЧС России по Кировской области, бронзу завоевала команда из главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Команда главного управления МЧС России по Самарской области, как и в прошлом году, заняла 4 место в соревновании окружного уровня.

Победители состязаний в мае этого года отправятся в Москву для участия в финале Спартакиады МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО