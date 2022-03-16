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1777 заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» поступило из Приволжского федерального округа.

Завершен прием заявок на на участие в конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет»

Прием заявок на участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» – проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – завершился. На сайте проекта флагманымуниципалитет.рф зарегистрировались 7929 человек из 81 региона России, из них 1777 человек представляют Приволжский федеральный округ. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма, он ориентирован на команды муниципальных органов управления образованием: руководителей и их заместителей, руководителей структурных подразделений, а также руководителей образовательных организаций.

Старт заявочной кампании конкурса был дан 9 декабря 2021 года в Екатеринбурге. Целью проекта является поиск, развитие и поддержка перспективных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков.

«Конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» мы проводим впервые, и итоги заявочной кампании показывают высокий интерес к проекту. Регистрации на участие в конкурсе поступили из всех регионов России, в которых созданы муниципальные органы управления образованием, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Образование было и остается очень творческой сферой. Но для того, чтобы учителя могли нести детям знания, развивать их способности, помогать достигать высот, необходима отлаженная система управления, насыщенная нестандартными подходами и практиками. Для этого нужен постоянный диалог и взаимодействие муниципальных органов управления образованием по всей стране. Уверен, что конкурс станет площадкой действительно обмена опытом и возможностью профессионального развития участников».

Из Приволжского федерального округа зарегистрировались представители муниципальных образований: Нижегородской области – 250 человек, Саратовской области – 224 человека, Республики Башкортостан – 211 представителей, Оренбургскую область представляют 209 участников, Пермский край представят 164 человека, Республику Татарстан и Чувашскую Республику – по 134 представителя, Ульяновскую область – 126 человек, Республику Мордовия – 109 человек, Пензенскую область – 87 представителей, Республику Марий Эл представляют 60 участников, Удмуртскую Республику представят 26 человек, Кировскую область – 22 человека, Самарскую область – 21 представитель.

Лидером в ПФО по вовлеченности стали муниципальные образования Пермского края.

«Конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» – это больше, чем просто профессиональное испытание, состязание. Это уникальная отправная точка, которая позволит самым активным и инициативным управленцам со всей страны приобрести действительно особенный опыт внедрения творческих, инновационных подходов в образовании. Благодаря этому опыту, общению и плодотворной работе с коллегами участники смогут выйти на качественно новый профессиональный уровень и стать настоящими лидерами в сфере образования, которые будут способствовать её дальнейшему укреплению и развитию», – прокомментировал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Для участия во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» участникам было необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и создать команду. В составе каждой команды – пять специалистов одного муниципального образования: руководитель или заместитель руководителя муниципального органа управления образованием, специалист муниципального органа управления образованием, руководитель структурного подразделения, два руководителя (заместителя руководителя) образовательной организации, расположенной на территории муниципалитета.

«Мы много говорим об устранении территориального неравенства: очень важно, чтобы в любых, даже самых отдаленных муниципалитетах края работали квалифицированные, а главное – талантливые педагоги и руководители. Конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» выступает отличной площадкой для профессионального и личностного роста управленческой команды. В Пермском крае очень активное педагогическое сообщество и креативные руководители, которые следят за трендами в сфере образования. Они все инициативны, коммуникабельны и готовы не только вдохновляться новыми идеями, но и делиться опытом внедрения современных технологий в процесс обучения. Об этом свидетельствует активный отклик на участие в конкурсе», – отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

15 марта стартует онлайн-тестирование, состоящее из трех частей: «Функциональная грамотность», «Общие знания», «Психолого-педагогические и экономико-правовые аспекты организации работы муниципальной системы образования». Участники конкурса смогут проверить свой уровень знаний по истории и культуре России, русскому языку и культуре речи, географии и праву, а также насколько они в курсе изменений, происходящих в нормативных правовых документах сферы образования.

По итогам тестирования полуфиналисты конкурса пройдут в дистанционном формате обучение по программе повышения квалификации, результатом станет разработка программы развития системы образования своего муниципалитета.

«Проект очень интересный. Участие в данном профессиональном конкурсе дает возможность научиться по-новому работать в команде, получить современные знания и умения в области управления образованием и развития муниципальной системы образования, – отмечает руководитель центра подготовки управленческих команд Института развития образования Самарской области Игорь Минаев. – Институт развития образования Самарской области определен региональным координатором для информационного сопровождения команд, участников конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет».

Победители конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» получат возможность войти в кадровый резерв руководителей, пройти обучение по программе переподготовки по специальности «менеджер» на базе Института управления образованием РАО, стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также призы от партнеров конкурса.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба ПФО.