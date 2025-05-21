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Завершается отбор на второй поток региональной программы «Школа героев»

21 мая 2025 11:07
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Завершается отбор на второй поток региональной программы «Школа героев»

В ближайшее время Общественный совет по реализации региональной программы «Школа героев» определит, кто пройдет обучение во втором потоке. Это программа запущена по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы «Время героев».

Всего на участие в программе поступило 648 заявок, на собеседование с экспертами приглашены 229 человек, показавших наилучшие результаты в первых отборочных этапах.

До конца мая в личных кабинетах участников появится подробная информация об итогах пройденного тестирования.

 «Школа героев» – это кадровая программа, направленная на профессиональную переподготовку участников СВО, желающих приобрести необходимые компетенции в сфере госуправления и менеджмента. Она включает в себя изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, навыков антикризисного менеджмента, азов проектной деятельности, основ внутренних коммуникаций, этики и этикета деловых переговоров, законодательства и юриспруденции, а также ораторского искусства. Программу реализует АНОО ДПО «Таволга» в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона, при координации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Участники первого потока, завершившие обучение на образовательной программе, а также их наставники оставили напутственные слова для следующего потока.

Сергей Володченков, наставник программы «Школа героев», глава городского округа Сызрань:

«Я хотел бы пожелать всем выпускникам первого потока и тем, кто сейчас проходит отбор уже на следующий поток действительно блестящей карьеры, получения актуальных, правильных знаний и нового служения, честного, открытого на благо нашей замечательной Самарской области и укрепления нашей большой, многонациональной, сильной России».

Денис Михайлин, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, советник главы Тольятти по вопросам специальной военной операции:

«Вы уже доказали свою верность Родине, послужили ей как никто другой. Готовы были отдать свои жизни за нее. Сейчас наступил другой этап вашей жизни, я желаю вам воспользоваться возможностью программы «Школа героев» и с помощью команды «Таволги» обрести компетенции и направить вашу внутреннюю энергию, ваши сердца, на пользу обществу и региону. Самое главное, мы должны помнить, что служить надо не самим себе, а служить надо людям вокруг. И всегда интересы городов, интересы наших регионов и, прежде всего, интересы нашей страны важнее наших собственных интересов. Я уверен, у вас все получится!»

 Сергей Пономарев, выпускник первого потока «Школы героев»:

«Нужно с первых дней отнестись серьезно к учебе. Слушать лекторов и выполнять задания, готовиться к лекциям и посещать все очные мероприятия. Пересматривайте все материалы и прислушивайтесь к тому, что рекомендуют делать модераторы из «Таволги». Все это очень поможет освежить ранее полученные знания и применить новые знания на практике».

Фото – Администрация Тольятти; пресс-служба Самарского политеха

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