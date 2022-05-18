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Зарплатные ожидания жителей Самарской области на 14,6 тысяч рублей ниже, чем в среднем по стране

18 мая 2022 11:05
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Зарплатные ожидания жителей Самарской области на 14,6 тысяч рублей ниже, чем в среднем по стране

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, в каких регионах Поволжья живут соискатели с самыми высокими и самыми низкими зарплатными ожиданиями.

Наиболее высокие зарплатные ожидания среди регионов Поволжья наблюдаются в Башкортостане – 47,8 тысяч рублей. На втором месте расположился Татарстан – 44,3 тысячи рублей. Третью строчку заняла Нижегородская область (41,9 тыс. руб.).

На четвертом месте оказалась Самарская область, где по итогам апреля 2022 года средние зарплатные ожидания соискателей составили 40 432 рубля

Стоит отметить, что во всех регионах Поволжья средние зарплатные ожидания уступают общероссийским показателям. В частности, в Самарской области они на 14 600 рублей ниже, чем зарплатные ожидания россиян в целом (средняя цифра по стране - 55 032 рубля).

 Сильнее всего от общероссийских показателей отстают Республика Марий Эл (здесь средняя ожидаемая зарплата составляет 35 425 рублей, что на 19 607 рублей ниже, чем по России), Кировская область (35 714 рублей, на 19 318 рублей ниже) и Республика Мордовия (36 107 рублей, на 18 925 рублей ниже).

Теги: Опрос

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