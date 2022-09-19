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Заместитель прокурора Куйбышевского района Самары Андрей Фомин посетил исправительный центр №1

19 сентября 2022 15:19
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 В завершении мероприятия Андрей Сергеевич провел прием осужденных по личным вопросам. 

Лимит этого исправительного учреждения составляет 100 осужденных, которые трудоустроены на разных предприятиях городского округа Самара. Среди наиболее востребованных профессий, такие как водитель, швея, разнорабочий, уборщик территорий. 

В ходе рабочей поездки заместитель прокурора Куйбышевского района Андрей Фомин ознакомился  с условиями отбывания наказания осужденных к принудительным работам, а так же посетил столовую.

 В завершении мероприятия Андрей Сергеевич провел прием осужденных по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области. 

 

Фото:    пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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