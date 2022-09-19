Заместитель прокурора Куйбышевского района Самары Андрей Фомин посетил исправительный центр №1

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Лимит этого исправительного учреждения составляет 100 осужденных, которые трудоустроены на разных предприятиях городского округа Самара. Среди наиболее востребованных профессий, такие как водитель, швея, разнорабочий, уборщик территорий.

В ходе рабочей поездки заместитель прокурора Куйбышевского района Андрей Фомин ознакомился с условиями отбывания наказания осужденных к принудительным работам, а так же посетил столовую.

В завершении мероприятия Андрей Сергеевич провел прием осужденных по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области