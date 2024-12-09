Зам. директора Самарской областной библиотеки для молодежи Оксана Сизова стала лауреатом конкурса профмастерства «Библиотечный лидер»

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Заместитель директора по развитию Самарской областной библиотеки для молодежи Оксана Сизова стала лауреатом межрегионального конкурса профессионального мастерства «Библиотечный лидер» с проектом «Самарская губерния в графическом романе».



Комикс «Самарская губерния в графическом романе» был создан участниками творческого объединения «Художественная мастерская» на базе библиотеки и муниципальными библиотеками Самарской области, волонтерами культуры.



«Самарская губерния в графическом романе» знакомит молодых читателей с достопримечательностями Самарской области, с нашим уникальным природным и культурным наследием. Героями графического романа и интерактивной игры стали Рачейский бор, Жигулевские горы, Голубое озеро, Царев курган, Александровский мост через Волгу, Тольяттинский автозавод, усадьбы писателей Г. Аксакова и А. Толстого и многие другие значимые точки на карте области, а также рассказы и легенды, связанные с ними.

Фото: минкульт СО