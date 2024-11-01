Закон о верификации крупных Telegram-каналов и пабликов вступил в силу в России

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Telegram-каналы и паблики в соцсетях с аудиторией свыше 10 тысяч человек с 1 ноября нужно верифицировать в Роскомнадзоре для включения в соответствующий перечень.

Закон подписал в августе президент РФ Владимир Путин.

Согласно новым нормам, с 1 ноября владельцы каналов и пабликов в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч человек должны сообщить о себе в Роскомнадзор. В частности, они обязаны передать свои контактные данные. В Минцифры отмечали, что персональные данные о владельцах пабликов и каналов в публичный доступ выкладывать не будут, их станут хранить в зашифрованном виде.

После верификации в Роскомнадзоре паблики и каналы включат в соответствующий перечень, соцсети должны обозначить верифицированные каналы меткой или специальным знаком, пишет Смотрим.