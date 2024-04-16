Заканчивается регистрация на 7 сезон конкурс-премии «КАРДО»

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"Кардо" - это международный конкурс-премия, посвященный развитию уличной культуры и спорта.



7-й сезон конкурса в 2024 году проходит по направлениям: брейкинг, паркур, фриран, воркаут, хип-хоп, граффити, диджеинг, трикинг, скейтбординг, БМХ, кикскутеринг.

Участвовать могут все желающие от 16 лет и старше.



Узнать подробную информацию и подать заявку на участие можно на сайте kardoaward.com.

Поторопитесь! Регистрация на соревнования открыта только до 17 апреля!



Финальные соревнования конкурса "Кардо" пройдут с 22 по 25 августа в Ставрополе, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: freepik.com