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Регистрация на соревнования открыта только до 17 апреля!
Заканчивается регистрация на 7 сезон конкурс-премии «КАРДО»
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Заканчивается регистрация на 7 сезон конкурс-премии «КАРДО»

16 апреля 2024 15:28
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Регистрация на соревнования открыта только до 17 апреля!

"Кардо" - это международный конкурс-премия, посвященный развитию уличной культуры и спорта.

7-й сезон конкурса в 2024 году проходит по направлениям: брейкинг, паркур, фриран, воркаут, хип-хоп, граффити, диджеинг, трикинг, скейтбординг, БМХ, кикскутеринг.

Участвовать могут все желающие от 16 лет и старше.

Узнать подробную информацию и подать заявку на участие можно на сайте kardoaward.com.

Поторопитесь! Регистрация на соревнования открыта только до 17 апреля!

Финальные соревнования конкурса "Кардо" пройдут с 22 по 25 августа в Ставрополе, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   freepik.com

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