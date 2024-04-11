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Заканчивается приём заявок на конкурсы проекта «Добрые новости»

11 апреля 2024 17:54
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Участниками проекта «Добрые новости» могут стать представители разных регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Ещё в течение двух недель будет продолжаться приём заявок в рамках проекта «Добрые новости», который в 2024 году включает в себя проведение 4 конкурсов: социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучших реализованных социальных проектов, тематических онлайн лекториев, а также итогового масштабного Форума с дискуссионными площадками, мастер-классами, интерактивными выставками, приглашением федеральных экспертов и торжественным награждением победителей.

Напомним, на территории Самарской области федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется с 2012 года. Он направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров социально активного поведения, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, профилактику социально значимых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории и героев страны, демонстрацию позитивных изменений в регионе и стране в рамках реализации национальных проектов и государственных программ.

По итогам работы IV форума «Сильные идеи для нового времени», проводимом Фондом Росконгресс и Агентством стратегических инициатив (АСИ), Федеральный информационный проект «Добрые новости» вошел в топ-1000 отобранных проектов. Проект реализуется региональным отделением РВИО при поддержке Губернатора и Правительства Самарской области, Союза журналистов России и консалтингового агентства «Старая площадь».

Участниками проекта «Добрые новости» могут стать представители разных регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья из числа федеральных, региональных, муниципальных, школьных, студенческих и корпоративных СМИ; журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи сети Интернет (социальные сети, каналы, журналы и т.д.).

Подробная информация и положения конкурсов размещены в официальном аккаунте проекта «Добрые новости» во «ВКонтакте», где также можно следить за новостями проекта.

Заявки принимаются до 26 апреля 2024 года (включительно) на электронную почту dobronews@bk.ru.

Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылкам на платформах:

ВКонтакте   https://vk.com/wall-224623786_78

Яндекс.Диск https://disk.yandex.ru/d/6CTJMsYezrR0Lw

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