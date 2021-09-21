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Захоронение или кремация: у христиан разных стран все популярнее нетрадиционные способы погребения

21 сентября 2021 19:55
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Обострила проблему пандемия.

У христиан разных стран все популярнее нетрадиционные способы погребения — кремация или даже заморозка тела. Это идет вразрез с церковными канонами и вызывает бурные дискуссии. Проблема обостряется множеством суеверий. Как разрешить противоречия — в материале РИА Новости.

Научный прогресс докатился и до похорон. Так, в США повсеместно легализуют "компостирование" — человеческие останки послужат удобрением. Там же процветает и крионика: замороженные тела хранят в специальных ангарах.

Новшества встревожили американских верующих, прежде всего — христиан. Они боятся, что такими темпами традиционный способ погребения — в земле — скоро окажется вне закона. Опасения родились не на пустом месте: численность населения в США ежегодно растет, дома строят все плотнее. Гектары земли под кладбища могут стать роскошью.

Обострила проблему пандемия. Ритуальные фирмы часто не справляются — отсюда кадры холодильников с трупами, как в Италии.

В России за 2020-й в крупных городах, по данным ритуальщиков, на 15 процентов вырос спрос на кремацию. Причины, пояснил президент Союза похоронных организаций Павел Кодыш, две: боязнь заразиться от покойника и цена. Сжечь тело — гораздо дешевле.

Хотя для страны, где преобладает православие, это нетипично. Ведь кремация противоречит христианской традиции.

"Покойника положено хоронить в земле. Это восходит к библейской книге Бытия, где Бог говорит Адаму, что тот, будучи созданным из глины, "возвратится в землю", — поясняет протоиерей Павел Великанов.

Еще один аргумент в пользу погребения сводится к одному из главных догматов — вере во всеобщее телесное воскресение. "Тело человека призвано родиться для новой жизни. Ведь смерть — не конец, а всего лишь момент перехода, — говорит богослов. — В этом смысле христианство унаследовало древнюю архетипическую традицию: все, преданное земле, возвращается затем для нового существования".

Впрочем, нередко церковные каноны конфликтуют с реальностью. Сначала умершего провожают вполне по-христиански: совершают обряд отпевания в храме. А потом предают огню.

Эту проблему в Церкви обсуждают давно. По словам главы Учебного комитета РПЦ протоиерея Максима Козлова, кремацию, с одной стороны, не приветствуют, а с другой — официально она не запрещена.

"Кремация — не основание для отказа в отпевании, — подчеркивает Козлов. — Хотя ответственный священнослужитель должен побудить родственников к традиционной форме погребения как наиболее благоговейной по отношению к телесному составу усопшего. Разумеется, если нет препятствующих обстоятельств".

В то же время в РПЦ обращают внимание и на другое противоречие: нередко священников просят отпеть покойника "заочно". Причем уже после погребения в земле.

Такого рода обряды Церковь не одобряет. Однако на практике все иначе — доля дистанционных отпеваний во многих приходах намного выше.

Протоиерей Максим Козлов поясняет, что заочное отпевание официально тоже не запрещено. Ведь бывают ситуации, когда священник попросту не может вовремя добраться до умершего — к примеру, в отдаленный район.

"Однако бывает и так, что на дорогой палисандровый гроб не пожалели денег, а на том, чтобы привезти покойника в храм, решили сэкономить, — отмечает отец Максим. — Поэтому не о цене похорон, а о правильно расставленных акцентах духовенство напоминает родным и близким. Чтобы не жалели времени и пришли должным образом проводить человека в последний путь".

И, конечно, священнослужители призывают не вдаваться в суеверия. 

Главное для христиан, по его словам, сохранить память об умершем. И чтобы дорога к его могиле не заросла.

 

Фото:    pixabay

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