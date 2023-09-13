Забыть не значит потерять: ветерану СВО вернули оставленный в самарском аэропорту телефон

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В Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились коллеги из Карачаево-Черкессии с необычной просьбой. Ветеран СВО из этого региона Константин К. проходил лечение в одном из госпиталей Самары, а когда вылетал к себе домой, забыл свой мобильный телефон в аэропорту Курумоч.

Боец уже и не надеялся получить свой гаджет обратно, но соцкоординатор Самарского филиала госфонда решил попробовать решить вопрос. Он посетил стол находок в «Курумоче», забрал смартфон бойца и организовал доставку. Очень скоро мобильный телефон нашел своего хозяина - его вручили сотрудники из филиала фонда «Защитники Отечества» в Карачаево-Черкесской Республике.

Специалисты Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» всегда рады помочь ветеранам СВО и их семьям. Помимо нестандартных ситуаций, в фонде всегда расскажут обо всех мерах поддержки, помогут с оформлением документов и сформируют индивидуальную программу реабилитации и адаптации.

Сейчас в самарском отделении работают 30 социальных координаторов, сотрудники областного комиссариата и Социального фонда России, организована служба занятости, медицинская и юридическая помощь. Кроме этого, специалисты фонда могут поспособствовать в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для людей с особыми потребностями по здоровью организуется долговременный уход и адаптация жилья.

Фонд создан по поручению президента России Владимира Путина во всех регионах станы. В задачи фонда входит разностороння помощь участникам СВО и их семьям.

Фото: ЦУР СО