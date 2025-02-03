Я нашел ошибку
Главные новости:
За 7 дней устранили 89 засоров и 38 повреждений на сетях водоотведения.
"РКС-Самара" устранили 127 повреждений на городских сетях и промыли 5,5 км труб за неделю
Подозреваемые заключены под стражу.
Самарские таможенники выявили 1 530 пачек незаконно ввезённых в Россию армянских сигарет
Участники соревнований состязались в стрельбе из боевого оружия, плавании на различные дистанции и лыжных гонках.
Росгвардеец из Самары получит звание «Мастера Спорта России» по итогам окружного чемпионата по зимнему офицерскому троеборью
Бронирование будет возможно только при наличии подтвержденной учетной записи на портале Государственных услуг.
Забронировать путевку в детские оздоровительные лагеря в 2025 году можно будет на Региональном портале госуслуг Самарской области
Сегодня начинает свою работу комиссия по допуску участников Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
Сегодня начинает свою работу комиссия по допуску участников Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
В Самарской области определились местом захоронения губернатора Аксакова
В Самарской области определились местом захоронения губернатора Аксакова
В Самарской области хотят запретить кормить животных возле магазинов и в скверах
В Самарской области хотят запретить кормить животных возле магазинов и в скверах
В Чапаевске водитель сбил мужчину, который шел по "зебре"
В Чапаевске водитель сбил мужчину, который шел по "зебре"
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.81
-0.2
EUR 102.13
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова продолжает лекторий «Феномены кино» в Самаре
В самарском зоопарке проведут "День спящих животных"
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Забронировать путевку в детские оздоровительные лагеря в 2025 году можно будет на Региональном портале госуслуг Самарской области

3 февраля 2025 14:15
86
Бронирование будет возможно только при наличии подтвержденной учетной записи на портале Государственных услуг.

По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, с 2025 года бронирование путевок в детские оздоровительные лагеря будет осуществляться на Региональном портале государственных услуг Самарской области: https://gosuslugi.samregion.ru/. Бронирование будет возможно только при наличии подтвержденной учетной записи на портале Государственных услуг.

Забронировать путевку в детский лагерь может только законный представитель ребенка.

Законный представитель ребенка формирует черновик электронного заявления на предоставление услуги до начала или в день бронирования путевок на Региональном портале для детей (до 5 детей), которым необходима услуга. Законный представитель может выбрать лагерь и дату заезда для каждого ребенка.

В день бронирования путевок на Региональном портале законный представитель отправляет электронное заявление (сформированный ранее черновик) на бронирование путевки в детский оздоровительный лагерь.

Заявителю в личный кабинет на Региональном портале направляется уведомление об успешном бронировании путевки, либо об отсутствии доступных путевок для бронирования.

Законный представитель оплачивает родительский взнос на Региональном портале в течение 3 рабочих дней с момента успешного бронирования путевки в детский лагерь.  В случае, если путевку в выбранный лагерь забронировать не удалось в связи с тем, что путевки закончились, законный представитель имеет право вернуться в черновик заявления и выбрать лагерь, в котором есть нереализованные путевки.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 25 компаний из Самарской области
3 февраля 2025  09:55
В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 25 компаний из Самарской области
182
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
1 февраля 2025  14:24
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
924
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
1 февраля 2025  10:53
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
741
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
790
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
640
Весь список