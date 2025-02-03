Забронировать путевку в детские оздоровительные лагеря в 2025 году можно будет на Региональном портале госуслуг Самарской области

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По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, с 2025 года бронирование путевок в детские оздоровительные лагеря будет осуществляться на Региональном портале государственных услуг Самарской области: https://gosuslugi.samregion.ru/. Бронирование будет возможно только при наличии подтвержденной учетной записи на портале Государственных услуг.

Забронировать путевку в детский лагерь может только законный представитель ребенка.

Законный представитель ребенка формирует черновик электронного заявления на предоставление услуги до начала или в день бронирования путевок на Региональном портале для детей (до 5 детей), которым необходима услуга. Законный представитель может выбрать лагерь и дату заезда для каждого ребенка.

В день бронирования путевок на Региональном портале законный представитель отправляет электронное заявление (сформированный ранее черновик) на бронирование путевки в детский оздоровительный лагерь.

Заявителю в личный кабинет на Региональном портале направляется уведомление об успешном бронировании путевки, либо об отсутствии доступных путевок для бронирования.

Законный представитель оплачивает родительский взнос на Региональном портале в течение 3 рабочих дней с момента успешного бронирования путевки в детский лагерь. В случае, если путевку в выбранный лагерь забронировать не удалось в связи с тем, что путевки закончились, законный представитель имеет право вернуться в черновик заявления и выбрать лагерь, в котором есть нереализованные путевки.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области