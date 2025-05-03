за сбор ценных грибов в России может грозить тюрьма

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В России за сбор особо ценных грибов может грозить уголовная ответственность и тюрьма. Об этом в субботу, 3 мая, рассказала юрист Алла Георгиева.

«За сбор краснокнижных грибов может быть назначен штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом также могут конфисковать сами грибы и орудие, с помощью которого их собрали», — рассказала юрист в беседе с агентством «Прайм».

Она добавила, что по российскому законодательству за сбор особо ценных грибов может грозить наказание вплоть до четырех лет заключения или штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее «Известия» писали, что не менее 114 человек отравились грибами в 2024 году, трое из них умерли. В Роспотребнадзоре изданию подтвердили 51 случай отравления именно ядовитыми грибами.