За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф

За сбор грибов в заповедниках, национальных парках и других особо охраняемых природных территориях грозит штраф до четырех тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Он подчеркнул, что в Московском регионе продолжается грибной сезон, в лесах много опят, но собирать их нужно, не нарушая закон. За сбор на особо охраняемых природных территориях штраф для физлиц составляет от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, на юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

"Если речь идет о сборе краснокнижных грибов, то гражданам может грозить ответственность по уголовной статье", – пояснил РИА Новости депутат.

По его словам, самое строгое наказание за это преступление – лишение свободы от 6 до 9 лет со штрафом от 1,5 до 3 миллионов рублей.