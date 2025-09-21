Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров
В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров
Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам
Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам
РФ вошла в число стран с крупнейшим разрывом зарплат между мужчинами и женщинами
РФ вошла в число стран с крупнейшим разрывом зарплат между мужчинами и женщинами
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину
Полицейские ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью жителя Тольятти
Полицейские ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью жителя Тольятти
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Красноярском районе
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Красноярском районе
За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф
За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф

21 сентября 2025 11:11
116
За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф

За сбор грибов в заповедниках, национальных парках и других особо охраняемых природных территориях грозит штраф до четырех тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Он подчеркнул, что в Московском регионе продолжается грибной сезон, в лесах много опят, но собирать их нужно, не нарушая закон. За сбор на особо охраняемых природных территориях штраф для физлиц составляет от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, на юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

"Если речь идет о сборе краснокнижных грибов, то гражданам может грозить ответственность по уголовной статье", – пояснил РИА Новости депутат.

По его словам, самое строгое наказание за это преступление – лишение свободы от 6 до 9 лет со штрафом от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
135
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
510
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
553
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
392
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
956
Весь список