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За последние 5 дней в Самарской области зарегистрировано 7 происшествий на воде

11 июля 2022 18:23
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С начала года на водных объектах Самарской области произошло 25 происшествий.

Жаркая погода заманивает людей окунуться в водоёмах Самарской области, но к сожалению, не все заходят в воду в безопасных местах.

За последние 5 дней зарегистрировано 7 происшествий на воде.

Из оперативных данных:

- 7 июля спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по извлечению тела погибшего ребенка (мальчик 2008 г.р.) из озера Ладное в Кинеле.

- 8 июля спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по извлечению тела погибшего мужчины 1963 г.р. из реки Большой Кинель в поселке Усть-Кинельский.

- 8 июля из реки Подстепновка в Южном городе очевидцами спасен мальчик 2010 г.р., также на месте спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области были проведены работы по извлечению тела погибшего мальчика 2011 г.р.

- 9 июля очевидцами извлечено тело погибшего мужчины 1984 г.р. из реки Уса в н.п. Печерские Выселки м.р. Сызранский.

- 10 июля на реке Волга в районе н.п. Федоровка г.о. Тольятти перевернулась лодка (ПВХ). В лодке находились 2 человека (мужчина 1977 г.р. и женщина 1981 г.р.). Сотрудниками Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области проведены работы по спасению и эвакуации людей на берег.

- 10 июля спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по извлечению тела погибшего мужчины 2000 г.р. на реке Большой Кинель в Кинеле.

Сегодня в 16.15 стало известно еще об одном происшествии в Большой Черниговке: очевидцами извлечено тело погибшего мужчины 1993 г.р. на реке Большая Глушица.

Всего по данным Главного управления МЧС России по Самарской области в регионе с начала года произошло 25 происшествий на водных объектах, погибло 18 человек, из них 2 ребенка, 48 человек спасено. Согласно статистике, трагедии в подавляющих случаях происходят на необорудованных пляжах, и вполне вероятно, в нетрезвом состоянии или при плохом самочувствии.

Уважаемые жители Самарской области, в очередной раз, обращаемся к вам - отдыхайте в местах, специально оборудованных для купания. Не употребляйте алкоголь и следите за состоянием здоровья если намерены зайти в воду.

Проявляйте сознательность, находясь у воды, следите за детьми, не оставляйте их одних, не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения – это прямая угроза вашей жизни. Купайтесь там, где имеются спасательные посты.

Берегите свои жизни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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