За первый месяц работы в самарский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило свыше 400 обращений

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В Самарской области подвели итоги первого месяца работы филиала фонда «Защитники Отечества».

Он был открыт в начале июня и получил высокую оценку Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Спикер верхней палаты парламента поблагодарила губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и команду фонда за приложенные усилия, отметив, что залог успеха – в том, что этим проектом занимаются такие неравнодушные люди с большим сердцем, сострадательные, которые откликаются на любую боль.

В период с 1 по 30 июня в филиал фонда поступило свыше 400 обращений от участников и ветеранов СВО и членов их семей. Большая часть запросов касалась различных мер поддержки, — оформление документов, получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психотерапевтическая помощь, содействие в протезировании, помощь в бытовых вопросах. Социальные координаторы филиала приняли в работу все обращения.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Самарской области Наталья Полянскова рассказала о принципах, на которых строится работа: «Справедливость, забота, уважение – основные принципы нашей работы. Мы отрабатываем даже самые сложные жизненные ситуации и вникаем в запутанные случаи, привлекая всевозможные ведомства. Каждого заявителя в фонде сопровождают от и до – с момента, как он переступил порог филиала фонда, и до окончательного решения проблемы».

Социальные координаторы филиала поделились мнением о том, как выстраивается работа с ветеранами и их семьями.

«Отправная точка – анкетирование, которое позволяет выявить потребности каждого конкретного ветерана или его семьи и составить дальнейший план действий, в какой именно поддержке посетитель нуждается», - рассказывает социальный координатор Евгения Мельникова.

Социальные координаторы регионального филиала фонда «Защитники Отечества» совместно с военным комиссариатом по городу Жигулёвск и Ставропольскому району, а также при содействии администрации городского округа Жигулёвск помогли в выдаче 31 удостоверения ветерана боевых действий. Еще два удостоверения были выданы ветеранам СВО в Сызрани при помощи местных социальных координаторов.

Григорию Гуськову, ветерану СВО из Самары, специалисты Самарского филиала помогли оформить бесплатные путевки в детский лагерь для внуков, а также оказали помощь в оформлении всех необходимых документов на получение выплат и льгот.

Большую работу проводят специалисты филиала фонда и ведомства по медицинскому направлению. Одна из таких историй – помощь в реабилитации ветерана СВО Евгения С. Боец родом из ЛНР, получил тяжелые ранения и оказался в сложном положении, родственников и близких у Евгения нет. Кураторы из филиала фонда «Защитники Отечества» договорились о реабилитации бойца в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. В последующем планируется реабилитация в одном из московских центров.

Также постоянную работу с посетителями ведут психологи, которые помогают ветеранам СВО и их семьям.

За прошедший месяц командой филиала были организованы различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан и спорт, сохранение исторической памяти.

В День защиты детей Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" совместно с Комитетом Семей Воинов Отечества организовали патриотическую площадку в Струковском саду. Дети писали письма солдатам на фронт, рисовали рисунки и получали небольшие подарки - наборы для рисования, наклейки и сладости.

В День памяти и скорби организовал в центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара» акцию «История и память». Она объединила сразу три поколения – ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации и молодежь. В этот день к ребятам приехали особенные гости - ветераны Великой Отечественной войны - супружеская пара - Андрей Петрович Тонковидов и Зоя Федоровна Гуркина. Дети с огромным интересом слушали истории ветеранов ВОВ, а также задавали много вопросов ветеранам СВО, которые тоже присутствовали на встрече. Затем все вместе исполнили знаменитую "Катюшу" - один из неформальных символов Победы и одну из главных песен Великой Отечественной. Встреча собрала 150 детей самых разных возрастов. Наиболее активные ребята были отмечены подарками от филиала фонда.

В День России команда филиала фонда провела добрую акцию и подготовила совместно с партнёрами подарки для раненных военнослужащих, которые проходят лечение в госпитале, а также для членов их семей.

Кроме того, филиал заключил соглашения о сотрудничестве с Самарским реготделением Ассоциации Юристов России и «Государственным юридическим бюро по Самарской области». Соглашения заключены в рамках ранее подписанных в Москве соглашений между головной организацией Государственного фонда и организациями по оказанию полной, квалифицированной и бесплатной юридической помощи.

Подписанные соглашения устанавливают основы механизма взаимодействия и сотрудничества на территории Самарской области по обеспечению получения бесплатной юридической помощи ветеранами СВО и членами их семей, правового информирования и правового просвещения.

Стоит отметить, что уже с первых дней открытия филиала фонда специалисты Госюрбюро и Самарского регионального отделения АЮР помогали ветеранам СВО и их семьям - на месте работают приемные окна.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Наблюдательный совет фонда возглавил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В состав Наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.

Фото: пресс-служба правительства СО