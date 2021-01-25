За нарушение антиковидных мер оштрафовали несколько ресторанов в Самаре

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На днях в развлекательные учреждения Октябрьского района города с проверкой нагрянули представители райадминистраций, правоохранители, сотрудники министерства промышленности и торговли региона и Роспотребнадзора. Они контролируют соблюдение ограничительных мер во время пандемии.

Проверки проходят в ресторанах, кафе, барах, закусочных, столовых и др. Работа заведений с 23:00 до 06:00 должна осуществляться при заполнении не более 50 % посадочных мест.



На территории Октябрьского района расположено 52 развлекательных учреждения. Так, в ходе очередного рейда 22 января специалисты осмотрели три заведения на Московском шоссе.



- Мониторинг показал положительные результаты. Весь персонал заведения работал исключительно в средствах индивидуальной защиты, был организован входной температурный контроль для сотрудников и посетителей, на складе был необходимый запас масок и перчаток, дезинфицирующих средств, установлены обеззараживатели воздуха. Кроме того, ведется ежедневная санитарная обработка контактных поверхностей - через каждые 2-4 часа, - рассказывают представители городской администрации об одном из ресторанов.



Руководство заведения организовало посадку с занятием не больше 50 % мест.



Однако при посещении двух других досуговых учреждений по соседству был выявлен ряд замечаний. Профильное ведомство составило соответствующие протоколы, сообщает Сова.инфо.

Фото: администрация Самары