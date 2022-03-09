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За минувшую неделю в транспорте Самары оформлено 112 административных протоколов в отношении антимасочников

9 марта 2022 16:53
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Позаботьтесь о наличии масок и своевременном пополнении транспортных карт для оплаты проезда!

Усиленный режим проверок сохраняется: за минувшую неделю в общественном транспорте Самары оформлено 112 административных протоколов в отношении антимасочников. 

Необходимость постоянного рейдового контроля – и в часы пик, и в межпиковое время – обусловлена тем, что количество пассажиров, которые пренебрегают защитными средствами, увеличилось. Одна из вероятных причин, отмечаемая специалистами – предпраздничные и праздничные дни, и, как следствие, снижение бдительности пассажиров.
 
Те, кто устранил нарушение на месте сразу после замечаний участников рейдов, могут продолжить поездку, сохраняя маску до выхода из салона. Протокол не оформляют и в том случае, если нарушитель бесконфликтно немедленно покинул транспортное средство. 

В поездке средства защиты органов дыхания необходимы как взрослым, так и детям. Позаботьтесь о наличии масок и своевременном пополнении транспортных карт для оплаты проезда!

 

Фото:   администрация Самары

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