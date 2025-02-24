За год в Самарской области спрос на пекарей вырос на 29%

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В день начала Масленичной недели аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, как за год изменился спрос на пекарей, какие зарплаты им предлагают, и составили подборку наиболее высокооплачиваемых предложений.



По итогам 2024 года профессия повара, пекаря вошла в топ-10 самых востребованных специалистов как в Самарской области, так и в России в целом. В прошлом году компании разместили в регионе порядка 7 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров, что на 29% больше, чем в 2023-м.



Специалисты этой профессии остаются в остром дефиците: на данный момент в Самарской области на вакансию пекаря приходится 1,6 резюме. При этом нормой считается уровень 4,0-7,9.



Медиана предлагаемой заработной платы для поваров, пекарей по итогам 2024 года составила 45,4 тыс. рублей, увеличившись за год на 18%. Однако она оказалась ниже предлагаемой зарплаты в целом по Самарской области на 14,8 тыс. рублей.