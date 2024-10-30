Я нашел ошибку
Главные новости:
Показ состоится в рамках проекта "Самарская губерния: 175 лет истории".
В Центре культурного развития Кинеля состоится премьера фильма "Кинель" о талантливой молодежи города
Число госпитализированных курсантов университета МВД достигло 24
Число госпитализированных курсантов университета МВД достигло 24
Россияне смогут разом получить до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Россияне смогут разом получить до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
в Самаре состоялся Форум "Здоровье в балете"
В Самаре состоялся Форум "Здоровье в балете"
В Новокуйбышевске оборудуют пандус в доме ребенка-инвалида
В Новокуйбышевске оборудуют пандус в доме ребенка-инвалида
Назван самый популярный подарок россиянам от работодателей
Назван самый популярный подарок россиянам от работодателей
«РКС-Самара» пополнили рыбное поголовье в Волге.
«РКС-Самара» пополнили рыбное поголовье в Волге
Поздравление министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской с Днем тренера
Поздравление министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской с Днем тренера
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.33
0.1
EUR 105.44
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой
Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи
В Самаре пройдет лекция «Сказка как зеркало новой реальности: «Василиса Прекрасная» Александра Роу»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За год спрос на работников индустрии красоты вырос на 15%

30 октября 2024 11:17
160
за год спрос на работников индустрии красоты вырос на 15%

Эксперты Авито Работы выяснили, что по итогам III квартала спрос на сотрудников салонов красоты увеличился на 15% при сравнении год к году. Бизнес в бьюти-индустрии сегодня находится в условиях высокой конкуренции, в том числе, со стороны индивидуальных исполнителей. Дальнейшее развитие и увеличение клиентской базы салонов требует опытных мастеров: для их привлечения работодатели повышают зарплатные предложения и разрабатывают бонусные системы. Так, в III квартале 2024 года средняя предлагаемая зарплата в сфере выросла на 23% год к году — до 62 448 рублей в месяц.

Активнее всего число вакансий в индустрии красоты росло на позицию мастера шугаринга — их стало больше на 23% по сравнению с III кварталом прошлого года. В среднем соискатели на эту позицию могут рассчитывать на зарплату в 68 556 рублей в месяц при полной занятости.

Второе место заняла профессия косметолога — спрос на них за год вырос на 22%, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигли 97 202 рублей в месяц за полный рабочий день.

Замыкает тройку лидеров профессия массажиста, для которых вакансий за год стало больше на 18%. Средние зарплатные предложения для соискателей на вакансии массажистов составляют 77 184 рубля ежемесячно при полной занятости.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
30 октября в России отмечают День тренера
30 октября 2024  10:25
30 октября в России отмечают День тренера
177
Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования современной инфраструктуры для научных разработок и инноваций.
29 октября 2024  21:37
Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина
553
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
29 октября 2024  10:28
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
408
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
27 октября 2024  12:31
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
669
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
27 октября 2024  10:34
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
621
Весь список