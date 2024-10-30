за год спрос на работников индустрии красоты вырос на 15%

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Эксперты Авито Работы выяснили, что по итогам III квартала спрос на сотрудников салонов красоты увеличился на 15% при сравнении год к году. Бизнес в бьюти-индустрии сегодня находится в условиях высокой конкуренции, в том числе, со стороны индивидуальных исполнителей. Дальнейшее развитие и увеличение клиентской базы салонов требует опытных мастеров: для их привлечения работодатели повышают зарплатные предложения и разрабатывают бонусные системы. Так, в III квартале 2024 года средняя предлагаемая зарплата в сфере выросла на 23% год к году — до 62 448 рублей в месяц.

Активнее всего число вакансий в индустрии красоты росло на позицию мастера шугаринга — их стало больше на 23% по сравнению с III кварталом прошлого года. В среднем соискатели на эту позицию могут рассчитывать на зарплату в 68 556 рублей в месяц при полной занятости.

Второе место заняла профессия косметолога — спрос на них за год вырос на 22%, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигли 97 202 рублей в месяц за полный рабочий день.

Замыкает тройку лидеров профессия массажиста, для которых вакансий за год стало больше на 18%. Средние зарплатные предложения для соискателей на вакансии массажистов составляют 77 184 рубля ежемесячно при полной занятости.