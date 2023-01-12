Я нашел ошибку
Главные новости:
Теперь при поиске земельного участка под строительство дома пользователи Домклик видят объекты, которые подпадают под условия льготных программ.
На Домклик появились объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки
Активная позиция жителей, один из решающих факторов, который определяет, преобразится территория или нет.
В Самаре  стартует первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в 2024 году
Теперь банк предоставляет ООО и индивидуальным предпринимателям полноценный сервис дистанционного открытия первого расчётного счёта.
В Сбере рассказали, что теперь первый счёт ООО можно открыть онлайн
Взрослые должны заниматься физической активностью средней интенсивности суммарно не менее 150 минут в неделю.
Самарский врач: регулярная физическая активность снижает риск развития рака
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в начале первого сбора в Турции дал интервью клубной пресс-службе.
Игорь Осинькин: Атмосфера на сборах отличная, все настроены на хорошую работу
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно.
Бывший сотрудник медучреждения УФСИН СО осужден за покушение на мошенничество
Ежедневно операторы Системы-112 принимают около 5-6 тысяч вызовов (сообщений о происшествиях).
За год диспетчеры Системы-112 в Самарской области обработали почти 1,8 млн звонков
С него начались первые достижения в космосе: вывод спутника, полет Юрия Гагарина и выход в открытый космос.
Сегодня 116 лет со дня рождения Сергея Королева
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.02
-0.59
EUR 74.14
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За год диспетчеры Системы-112 в Самарской области обработали почти 1,8 млн звонков

12 января 2023 14:12
91
Ежедневно операторы Системы-112 принимают около 5-6 тысяч вызовов (сообщений о происшествиях).

В рамках Федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Российской Федерации» продолжается развитие системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Самарской области (Системa-112).

Ежедневно операторы Системы-112 принимают около 5-6 тысяч вызовов (сообщений о происшествиях). В 2022 году операторы обработали почти 1,8 млн звонков от жителей региона. Чаще всего людям требуется помощь пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи и аварийной газовой службы. При этом наибольшее количество обращений через Систему-112 относится к службе скорой медицинской помощи.

Несмотря на сильную нагрузку, ни один вызов не остаётся без ответа. На каждое обращение операторы 112 организовывают реагирование экстренных оперативных служб.

Ранее, посещая службу 112, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высоко оценил ее техническое оснащение и оперативность в принятии вызовов: среднее время дозвона составляет 10 секунд.
В 2022 году после запуска сервиса «Европротокол онлайн» мобильного приложения «Госуслуги Aвто» диспетчеры Системы-112 начали информировать граждан, обратившихся по вопросу ДТП, о возможности оформления европротоколa в электронном виде с использованием мобильного приложения «Госуслуги Aвто».
Напомним, что Системa-112 введена в промышленную эксплуатацию в Самарской области в 2018 году и доступна для всех жителей и гостей региона. Для ее функционирования было создано ГБУ СО «Безопасный регион», подведомственное департаменту информационных технологий и связи Самарской области.

На номер 112 можно не только позвонить, но и отправить SMS-сообщение. После ввода системы в эксплуатацию у операторов службы появилась возможность отправки обратного SMS-сообщения заявителям.

«Развитие Системa-112 позволяет органам власти и профильным ведомствам эффективно взаимодействовать и оперативно приходить на помощь людям», - считает заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

В тестовой эксплуатации находится мобильное приложение «Система-112». По окончании тестирования, планируется запуск приложения в постоянную эксплуатацию.

Система 112 объединяет в себе 150 объектов дежурно-диспетчерских служб Самарской области, оборудованных рабочими местами и компонентами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Оборудование установлено в 35 муниципальных районах и городских образованиях Самарской области. Центр обработки вызовов по системе 112 расположен в Тольятти. В декабре 2019 года в Самаре был создан резервный центр обработки вызовов. Работа операторов основного и резервного центра обработки вызовов организована в четыре смены по 23 специалиста в смену.

Если вы стали свидетелем происшествия, или вам нужна помощь полиции, пожарной охраны, газовой службы, МЧС, скорой медицинской помощи – звоните на номер 112. Это можно сделать даже при нулевом балансе, через сеть любого мобильного оператора и даже с телефонов без SIM-карт.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Территория неравнодушных людей: Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
12 января 2023  12:14
Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
169
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
12 января 2023  11:35
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
180
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
12 января 2023  09:52
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
476
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь
11 января 2023  13:44
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара
535
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присваивается Леониду Михельсону
11 января 2023  10:40
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Леониду Михельсону
352
Весь список