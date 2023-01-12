За год диспетчеры Системы-112 в Самарской области обработали почти 1,8 млн звонков

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В рамках Федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Российской Федерации» продолжается развитие системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Самарской области (Системa-112).



Ежедневно операторы Системы-112 принимают около 5-6 тысяч вызовов (сообщений о происшествиях). В 2022 году операторы обработали почти 1,8 млн звонков от жителей региона. Чаще всего людям требуется помощь пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи и аварийной газовой службы. При этом наибольшее количество обращений через Систему-112 относится к службе скорой медицинской помощи.



Несмотря на сильную нагрузку, ни один вызов не остаётся без ответа. На каждое обращение операторы 112 организовывают реагирование экстренных оперативных служб.



Ранее, посещая службу 112, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высоко оценил ее техническое оснащение и оперативность в принятии вызовов: среднее время дозвона составляет 10 секунд.

В 2022 году после запуска сервиса «Европротокол онлайн» мобильного приложения «Госуслуги Aвто» диспетчеры Системы-112 начали информировать граждан, обратившихся по вопросу ДТП, о возможности оформления европротоколa в электронном виде с использованием мобильного приложения «Госуслуги Aвто».

Напомним, что Системa-112 введена в промышленную эксплуатацию в Самарской области в 2018 году и доступна для всех жителей и гостей региона. Для ее функционирования было создано ГБУ СО «Безопасный регион», подведомственное департаменту информационных технологий и связи Самарской области.



На номер 112 можно не только позвонить, но и отправить SMS-сообщение. После ввода системы в эксплуатацию у операторов службы появилась возможность отправки обратного SMS-сообщения заявителям.



«Развитие Системa-112 позволяет органам власти и профильным ведомствам эффективно взаимодействовать и оперативно приходить на помощь людям», - считает заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.



В тестовой эксплуатации находится мобильное приложение «Система-112». По окончании тестирования, планируется запуск приложения в постоянную эксплуатацию.



Система 112 объединяет в себе 150 объектов дежурно-диспетчерских служб Самарской области, оборудованных рабочими местами и компонентами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Оборудование установлено в 35 муниципальных районах и городских образованиях Самарской области. Центр обработки вызовов по системе 112 расположен в Тольятти. В декабре 2019 года в Самаре был создан резервный центр обработки вызовов. Работа операторов основного и резервного центра обработки вызовов организована в четыре смены по 23 специалиста в смену.



Если вы стали свидетелем происшествия, или вам нужна помощь полиции, пожарной охраны, газовой службы, МЧС, скорой медицинской помощи – звоните на номер 112. Это можно сделать даже при нулевом балансе, через сеть любого мобильного оператора и даже с телефонов без SIM-карт.

Фото: департамент информационной политики СО