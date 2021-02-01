За 4 месяца в отношении нарушителей масочного режима в общественном транспорте Самары оформлен 181 протокол

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Рейды охватывают все виды городского пассажирского транспорта, а результаты документируются представителями контрольно-ревизионных служб предприятий-перевозчиков. С начала сентября прошлого года в наземном транспорте по своей вине не смогли продолжить поездку 1438 пассажиров, а к турникетам метро не пропустили 10238 человек. Вместе с тем на «антимасочников» полиция составляет протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

«Пассажиры в большинстве своем понимают необходимость соблюдения масочного режима, не вступают с контролерами ни в какие перепалки и во время поездки носят средства защиты органов дыхания. Многие адекватно реагируют на наши замечания и о том, что нужно поправить маску, если она «сползла» на подбородок. Даже если мы выявляем пассажира, который не успел надеть маску, но в нашем присутствии это сделал, под протокол он не подпадает. Наша главная задача – профилактика. А наказываем только тех, кто в категоричной форме отказывается соблюдать требования. Тогда мы переходим к более строгим мерам», - рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Из салона придется выйти, иначе транспорт не тронется от остановки. Как правило, большинство попутчиков за то, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее, ведь люди торопятся на работу, учебу, по другим делам. Далее нарушители имеют дело с полицией – за 4 месяца оформлен 181 административный материал. Затем подключаются судебные органы.

«Есть те пассажиры, в отношении которых суд счел возможным ограничиться предупреждением – вердикт выносится с учетом всех обстоятельств, предоставленных доказательств нарушения. Но есть и реально оштрафованные. Верхняя планка штрафных санкций - 30 тысяч рублей», - добавил представитель профильного городского Департамента.

Ограничительные меры касаются всех: не только пассажиров, но и сотрудников транспортных предприятий, работающих на линиях. Причем не только в ходе рейдов с недисциплинированным персоналом перевозчиков ведется работа.

«На прошлой неделе во время комиссионной проверки выявили кондукторов, у которых были спущены маски. Нарушители были вызваны к руководству предприятия, на них составлены служебные протоколы. В итоге сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Информация прошла в новостных телепрограммах. Эти случаи, конечно, показательны для всего нашего личного состава. Кроме того, с целью укрепления дисциплины к ежедневным инструктажам перед рабочими сменами добавились еще и собрания. Как минимум раз в неделю на предприятии разбирают возникшие ситуации, а также прорабатывают вопросы бесконфликтного взаимодействия с пассажирами, которые не желают соблюдать правила в период режима повышенной готовности», - пояснила пресс-секретарь транспортной компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

Системная работа дает положительные результаты, - отмечают представители транспортной сферы. Так, меньше стало нарушителей, меньше соответствующих обращений в последнее время поступает на «горячую линию» перевозчиков, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации