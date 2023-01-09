За 2022 год из Самарской области судебные приставы препроводили 286  иностранцев

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За 12 месяцев 2022 года судебными приставами Самарской области за пределы Российской Федерации отправлено 286 иностранных граждан, половина из которых отправлена домой за свой счет.

За 2022 год сотрудники Службы препроводили за пределы Российской Федерации 286 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Данное нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области