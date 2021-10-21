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За 20 дней октября на дорогах региона в ДТП получили травмы 23 несовершеннолетних, один ребенок погиб

21 октября 2021 15:11
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Региональная Госавтоинспекция обращает внимание родителей на то, что осенью пешеходы должны быть более внимательны и осторожны.

С наступлением осеннего периода года световой день сокращается и водителям, как следствие, сложнее заметить пешеходов в темное время суток. Только за 20 дней октября 2021 года на дорогах региона в ДТП получили травмы 23 несовершеннолетних и 1 ребенок погиб. Большинство пострадавших детей являлись пешеходами.

Региональная Госавтоинспекция обращает внимание родителей на то, что осенью пешеходы должны быть более внимательны и осторожны. Как взрослым, так и юным участникам движения желательно носить одежду светлых тонов, чтобы не сливаться с темным полотном дороги, использовать на одежде световозвращающие элементы. 

В обязательном порядке необходимо соблюдать все установленные правила и переходить проезжую часть только в предназначенных для этого местах, а перед переходом убедиться, что водитель видит и пропускает вас.

Кроме того, следует помнить о недопустимости бесконтрольного пребывания на прогулке подростков и детей младшего возраста.

Прежде чем отпускать несовершеннолетнего на самостоятельную прогулку, убедитесь, что ребенок соблюдает правила безопасности, внимателен и может самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке.

Важно знать, что управлять мопедом или скутером до исполнения 16 лет нельзя. В зависимости от объема двигателя мопеда или скутера требуется водительское удостоверение с соответствующей категорией.

Прежде чем подросток сядет за руль любого средства передвижения, важно позаботиться о его безопасности, подобрав защитную экипировку: шлем, по возможности – специальный костюм и обувь, наколенники и перчатки. Использование амуниции желательно и при управлении средствами индивидуальной мобильности – сигвеи, электросамокаты, моноколеса.

Кроме того, необходимо позаботиться о безопасности юных пассажиров и не забывать об обязательном использовании пассивных средств защиты – детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Берегите наше будущее – жизни детей на дороге зависят от взрослых, передает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:    pixabay

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