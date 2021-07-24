Юрист рассказал о последствиях принятия нового закона о соседях

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На рассмотрении Госдумы сейчас находится проект закона "О внесении изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации". Он направлен на ограничение использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах так, чтобы они не мешали комфортному проживанию остальных граждан, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин, передает РИА Новости.

Сейчас, если арендаторы нарушают права соседей, арендодатели фактически ни за что не отвечают. "Кроме того, такие арендаторы, как правило, часто меняются, и привлечение их к какой-либо ответственности становится практически невозможным. Особенно учитывая то обстоятельство, что личность нарушителя зачастую неизвестна пострадавшей стороне", - добавляет он.

В отношении ответственности за причинение ущерба общему имуществу или имуществу соседей лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему жилое или нежилое помещение, устанавливается принцип солидарной ответственности собственника, что позволяет пострадавшей стороне обращаться в суд с требованием о возмещении указанного ущерба как к лицу, непосредственно причинившему ущерб, так и к собственнику, допустившему это лицо в свое помещение.

"При этом собственник не лишается возможности возложить обязательства по компенсации понесенных им расходов по возмещению ущерба соседям на лицо, допущенное им в помещение, в договоре с этим лицом — тогда взыскание будет, скорее всего, производиться в порядке регрессного требования", - отмечает Редин.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов