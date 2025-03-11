Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря судебным приставам окна в детсаду в Самаре оборудовали защитными механизмами
Благодаря судебным приставам окна в детсаду в Самаре оборудовали защитными механизмами
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в свои подразделения в Самарской области
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в свои подразделения в Самарской области
Жительницу Красноярского района обманул мошенник, он представился сотрудником газовой службы
Жительницу Красноярского района обманул мошенник, он представился сотрудником газовой службы
Госдума 18 марта рассмотрит проект о поступлении в вуз по профилю без ЕГЭ
Госдума 18 марта рассмотрит проект о поступлении в вуз по профилю без ЕГЭ
Самарские ученые получили патент на лазерную экспресс-диагностику пародонтита
Самарские ученые получили патент на лазерную экспресс-диагностику пародонтита
Эксперты дали советы по подготовке авто к весеннему сезону
Эксперты дали советы по подготовке авто к весеннему сезону
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Тольяттинец в ходе ссоры с подругой убил ее
Тольяттинец в ходе ссоры с подругой убил ее
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.39
-0.75
EUR 95.44
-1.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Юрист предупредила россиян о штрафах за незаконный бизнес в квартире

11 марта 2025 09:35
88
Юрист предупредила россиян о штрафах за незаконный бизнес в квартире

При использовании жилого помещения для ведения бизнеса россиян могут оштрафовать, если это не отвечает обязательным нормам и требованиям для осуществления определенной предпринимательской деятельности в жилых домах. Об этом 11 марта рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина.

В жилых помещениях, детских садах и гостиницах недопустимо размещение офисов, складов, промышленных производств, содержание и разведение животных, а также осуществление миссионерской деятельности, добавила она.

«Допустим, планируем в жилом помещении небольшой бизнес по выпечке хлеба, кафе, агентство недвижимости, массажный кабинет, салон красоты, частный детский сад и т. д. К выполнению этих услуг государство устанавливает четкие требования, призванные обеспечить санитарные и гигиенические нормы, безопасность, качество. Чаще всего жилое помещение в классическом варианте им не соответствует», — пояснила адвокат.

Эти обязательные нормы содержат запреты для осуществления определенной предпринимательской деятельности в жилых домах. Также они устанавливают требования к обустройству помещений, мебели, оборудованию, вентиляции, минимальным площадям и количеству помещений для продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг и так далее.

Так, по словам специалиста, в жилых помещениях возможно осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми. В таком случае квартира должна находиться не выше третьего этажа, а при пребывании в ней детей более четырех часов подряд необходима организация питания, которая имеет ряд требований, пишут "Известия".

Размещение в квартире небольшого производства, например по выпечке хлеба, возможно, но для этого необходимо соблюдать жесткие требования к предприятиям общественного питания, производству пищевой продукции, отметила Костина.

Чаще всего для осуществления предпринимательской деятельности в жилых помещениях требуется реконструкция или перепланировка жилья. Для этого нужно подготовить проект, согласовать его с муниципальными органами и собственниками многоквартирного жилого дома на общем собрании. В большинстве случаев необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение, что невозможно при несоответствии помещения установленным требованиям. Для оказания медицинских услуг нужно будет дополнительно получить лицензию.

За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе самовольное переустройство и (или) перепланировку, использование жилых помещений не по назначению предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 1000 до 1500 рублей; для должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей. Предприниматель несет ответственность как должностное лицо, предупредила она.

«Штраф, конечно, незначительный, но при использовании жилых помещений не по назначению уполномоченные лица (государственные или муниципальные органы), заинтересованные лица (собственники других квартир) вправе обратиться в суд с требованием о запрете незаконной деятельности», — отметила Костина.

Также граждане, осуществляя предпринимательскую деятельность на дому, обязаны оплачивать ресурсы и коммунальные услуги по тарифам, установленным для субъектов коммерческой деятельности.

По мнению юриста, с наименьшими рисками в жилых помещениях возможен пошив одежды, рукоделие, оказание бухгалтерских, репетиторских, юридических и психологических услуг, в том числе онлайн.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
10 марта 2025  11:44
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
330
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
10 марта 2025  09:27
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
1434
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
1168
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
8 марта 2025  13:26
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
1005
В Самарской области увеличат тарифы на газ
8 марта 2025  13:11
В Самарской области увеличат тарифы на газ
748
Весь список