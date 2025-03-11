Юрист предупредила россиян о штрафах за незаконный бизнес в квартире

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При использовании жилого помещения для ведения бизнеса россиян могут оштрафовать, если это не отвечает обязательным нормам и требованиям для осуществления определенной предпринимательской деятельности в жилых домах. Об этом 11 марта рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина.

В жилых помещениях, детских садах и гостиницах недопустимо размещение офисов, складов, промышленных производств, содержание и разведение животных, а также осуществление миссионерской деятельности, добавила она.

«Допустим, планируем в жилом помещении небольшой бизнес по выпечке хлеба, кафе, агентство недвижимости, массажный кабинет, салон красоты, частный детский сад и т. д. К выполнению этих услуг государство устанавливает четкие требования, призванные обеспечить санитарные и гигиенические нормы, безопасность, качество. Чаще всего жилое помещение в классическом варианте им не соответствует», — пояснила адвокат.

Эти обязательные нормы содержат запреты для осуществления определенной предпринимательской деятельности в жилых домах. Также они устанавливают требования к обустройству помещений, мебели, оборудованию, вентиляции, минимальным площадям и количеству помещений для продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг и так далее.

Так, по словам специалиста, в жилых помещениях возможно осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми. В таком случае квартира должна находиться не выше третьего этажа, а при пребывании в ней детей более четырех часов подряд необходима организация питания, которая имеет ряд требований, пишут "Известия".

Размещение в квартире небольшого производства, например по выпечке хлеба, возможно, но для этого необходимо соблюдать жесткие требования к предприятиям общественного питания, производству пищевой продукции, отметила Костина.

Чаще всего для осуществления предпринимательской деятельности в жилых помещениях требуется реконструкция или перепланировка жилья. Для этого нужно подготовить проект, согласовать его с муниципальными органами и собственниками многоквартирного жилого дома на общем собрании. В большинстве случаев необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение, что невозможно при несоответствии помещения установленным требованиям. Для оказания медицинских услуг нужно будет дополнительно получить лицензию.

За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе самовольное переустройство и (или) перепланировку, использование жилых помещений не по назначению предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 1000 до 1500 рублей; для должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей. Предприниматель несет ответственность как должностное лицо, предупредила она.

«Штраф, конечно, незначительный, но при использовании жилых помещений не по назначению уполномоченные лица (государственные или муниципальные органы), заинтересованные лица (собственники других квартир) вправе обратиться в суд с требованием о запрете незаконной деятельности», — отметила Костина.

Также граждане, осуществляя предпринимательскую деятельность на дому, обязаны оплачивать ресурсы и коммунальные услуги по тарифам, установленным для субъектов коммерческой деятельности.

По мнению юриста, с наименьшими рисками в жилых помещениях возможен пошив одежды, рукоделие, оказание бухгалтерских, репетиторских, юридических и психологических услуг, в том числе онлайн.