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Юрист предостерег от общения с мошенниками по телефону даже из любопытства

18 августа 2024 13:52
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Продолжительное общение с мошенником грозит потерей денег.

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных наук Университета «Синергия» Антон Палюлин 18 августа в беседе с агентством «Прайм» заявил, что телефонный разговор с мошенниками даже из любопытства грозит потерей денег, а также «сливом» личных данных, пишут "Известия".

«Не стоит общаться с телефонными мошенниками даже из любопытства — они используют различные психологические уловки, и вы можете не заметить, как лишитесь накоплений», — сообщил юрист.

Он также отметил, что аферисты, в основном, торопят собеседников или же угрожают им. По словам эксперта, подобное психологическое давление заставляет людей принимать неверные решения.

«К тому же, если аферист увидит, что вы открыты для общения, он может передать ваш номер своим «коллегам» или использовать его для дальнейших манипуляций», — подчеркнул Палюлин.

Кроме того, если кто-либо перевел денежные средства аферистам, вернуть их практически невозможно, отмечает юрист.

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