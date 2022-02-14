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Юные журналисты и кинематографисты Самарской области получили Гран-при фестиваля «Волжские встречи-32*»

14 февраля 2022 13:59
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Юные журналисты и кинематографисты Самарской области получили Гран-при фестиваля «Волжские встречи-32*»

«Спасибо славной Республике Татарстан, организаторам Лиге юных журналистов России и партнёрам фестиваля „Ростелекому“ и „Татмедиа“ за этот фестиваль…», — делится впечатлениями в теледневнике фестиваля Николай Курилов из Ноябрьска.

Ещё бы! Ведь у Коли, впрочем как и у почти 300 его единомышленников-участников «Волжских встреч-32*» из 23 регионов России, была максимально насыщенная программа!

Во-первых, фестиваль впервые прошёл в Казани, а не в Чебоксарах. Экскурсии по городу, поездки в Раифский монастырь и в город высоких технологий Иннополис восхитили и вдохновили на создание новых информационных продуктов юных журналистов, кинематографистов и фотографов. Многие ребята теперь мечтают переехать в Татарстан!

Поддержку «Волжским встречам-32*» вновь оказала компания «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который и сам проводит подобные конкурсы для более взрослой журналисткой аудитории и региональных блогеров.

«Мы ведём репортаж с „Линейки новостей“», — пока участники фестиваля расходятся по мастер-классам и тренингам, начинающие журналисты «Игромедиа-центра» из Уфы уже снимают сюжет, чтобы вечером показать его в фестивальных новостях. Ребята этой студии вместе с руководителем Игорем Карелиным ежегодно участвуют в фестивале «Волжские встречи». Они ценят его за высокий уровень программы и возможность пообщаться в неформальной обстановке со многими мэтрами журналистики, кино и фотографии.

Кстати, фестиваль «Волжские встречи» является фестивалем-партнёром Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», который вновь состоится в сентябре в ВДЦ «Орленок». Детское медийное объединение «Бумеранг» организовало для участников фестиваля большую образовательную программу, которая реализуется на средства Фонда президентских грантов. Наталья Васильева - член Союза кинематографистов России, презентацию Всероссийского заочного конкурса подростковых медиаработ «Диалог поколений-2022» и фильмов Киноальманаха «Диалог поколений-2021». Сценарист, кинорежиссер, член Союза кинематографистов России - Татьяна Мирошник провела мастер-класс по сценарному мастерству и показ с обсуждением документального фильма «Я и кино» (2021 год), сценаристом и режиссером которого она является и провела практическое занятие по подготовке к Всероссийскому питчингу юных кинематографистов.

А поделиться опытом с юными коллегами в этот раз приехали кинорежиссёр и актёр Егор Сальников, кинорежиссёр Илья Северов, художественный руководитель «Фотокросса» Тимофей Трефилов, фотограф Наталья Антипас, журналисты Любовь Тихомирова, Андрей Парыгин, Андрей Мызников и Роман Шакиров.

Самые юные участники сделали первые анимационные работы вместе с известным педагогом по мультипликации Любовью Асхатовой. Старшеклассникам понравились психологические игры от Марьяны Горбачевой.

В один из дней фестиваля с интересными мастер-классами приехали журналисты из Казани. Рамиль Галиев из медиакомпании «ТАТМЕДИА» знакомил с особенностями работы современного фоторепортёра, а Ильхам Галиахметов и Разиль Туктамышов говорили с подростками о TikTok и о том, как он может повлиять на их будущее, что может изменить.

Кстати, забегая вперёд — победители фестиваля получили в подарок от них книгу «Татарский мир», которой ребята были очень рады, ведь это отличный помощник в подготовке сюжетов о поездке Татарстан и проводник в его историю для региональных телекомпаний.

В течение пяти дней начинающие журналисты, фотографы и кинематографисты презентовали свои издания и передачи, участвовали в «круглых столах» и мозговых штурмах, снимали киноработы и работали вместе над фестивальными теледневниками, газетами и социальными медиа.

Специалисты фестиваля на разборах видеоработ участников отмечали их желание продвигать ценности семьи и дружбы, добра и красоты, творчества и экологии.

Это отразилось на итогах фестиваля. Члены жюри отметили работы юных журналистов Самары, которые получили Гран-при в номинации «Код творчества» и получила в награду именной хрустальный кубок, флаг фестиваля «Волжские встречи» и призы.

Лучших фотографов из нескольких городов отметили фотопризами компании «Joby Россия», «Manfrotto Россия» и «LowePro Россия». Все студии получили полезные мультимедийные программы для образования от компании «Movavi»!

«Спасибо всем специалистам, которые передают свой гигантский опыт нам, молодым. Спасибо персоналу лагеря „Солнечный“ и Республике Татарстан! Всё было на отличном уровне. И спасибо вам, ребята, за доброту и отзывчивость, за настоящее братство юных журналистов и кинематографистов. Мечтаем приехать в Казань на весенние „Волжские встречи“», — делятся впечатлениями благодарные участники из Самарской области.

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