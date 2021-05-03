Юные жители Самарской области стали одними из самых активных участников Всероссийского конкурса «Поэзия  Победы»

Юные жители Самарской области стали одними из самых активных участников IV Всероссийского конкурса «Поэзия Победы».
Творческое состязание, которое проводит Музей Победы, в этом году посвятили 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Организаторы предложили молодым поэтам «перенестись» в 22 июня 1941 года, в день начала самой кровопролитной войны в истории нашей страны.
В своих стихотворениях авторы попытались передать горечь разлуки, боль утрат, надежду на возвращение родных и на Победу. Основой многих произведений стали семейные истории.
Так, Максим Елисов из Самарской области посвятил такие строки началу войны:
И час, и век сотрут в нас память:
Мы не запомним никогда,
У нас не будет сил понять,
Всё будет тщетно навсегда.
Смерти людей пройдут мимо нас.
Прокляты мы счастливой жизнью.
Радость для нас - суровый приказ,
Не обременим себя мы мыслью.
Не будет у нас ни минуты покоя,
Не будет у них ни минуты признания,
Не сможем облиться холодной водою,
Не будет у них больше страданья.
Пусть будет земля им вовеки пухом,
Пусть будет память им подругой суровой,
Пусть будет время им верным другом,
Пусть будет знамя их - венок терновый,
Всего же для участия в творческом состязании поступило более 500 стихотворений от жителей 73 регионов России, а также из Белоруссии и Латвии. Конкурс проходил по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов.
Итоги творческого состязания подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня 2021 года. Лучшие работы разместят на сайте и в социальных сетях Музея Победы. Победители в каждой возрастной категории получат призы, по итогам конкурса также будет издан онлайн-сборник лучших стихов.
Более подробная информация – на сайте Музея Победы, передает пресс-служба ФГБУК «Музей Победы».