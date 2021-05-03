Юные жители Самарской области стали одними из самых активных участников Всероссийского конкурса «Поэзия  Победы»

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Юные жители Самарской области стали одними из самых активных участников IV Всероссийского конкурса «Поэзия Победы».

Творческое состязание, которое проводит Музей Победы, в этом году посвятили 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Организаторы предложили молодым поэтам «перенестись» в 22 июня 1941 года, в день начала самой кровопролитной войны в истории нашей страны.

В своих стихотворениях авторы попытались передать горечь разлуки, боль утрат, надежду на возвращение родных и на Победу. Основой многих произведений стали семейные истории.

Так, Максим Елисов из Самарской области посвятил такие строки началу войны:

И час, и век сотрут в нас память:

Мы не запомним никогда,

У нас не будет сил понять,

Всё будет тщетно навсегда.

Смерти людей пройдут мимо нас.

Прокляты мы счастливой жизнью.

Радость для нас - суровый приказ,

Не обременим себя мы мыслью.

Не будет у нас ни минуты покоя,

Не будет у них ни минуты признания,

Не сможем облиться холодной водою,

Не будет у них больше страданья.

Пусть будет земля им вовеки пухом,

Пусть будет память им подругой суровой,

Пусть будет время им верным другом,

Пусть будет знамя их - венок терновый,

Всего же для участия в творческом состязании поступило более 500 стихотворений от жителей 73 регионов России, а также из Белоруссии и Латвии. Конкурс проходил по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов.

Итоги творческого состязания подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня 2021 года. Лучшие работы разместят на сайте и в социальных сетях Музея Победы. Победители в каждой возрастной категории получат призы, по итогам конкурса также будет издан онлайн-сборник лучших стихов.

Более подробная информация – на сайте Музея Победы, передает пресс-служба ФГБУК «Музей Победы».