Юные спортсмены из Белгородской области встретились с Лидией Рогожинской

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Этим летом на спортивных объектах Самарской области проводят учебно-тренировочные сборы воспитанники спортивных школ Белгородской области. В июле в нашем регионе тренировались юные лыжники из Старого Оскола.



Помимо тренировочного процесса, для ребят организована культурная программа. Вчерашний день включал обзорную экскурсию по стадиону "Солидарность Самара Арена", принимавшему матчи чемпионата мира по футболу, а также встречу с врио министра спорта Самарской области Лидией Рогожинской.



Дети и их тренеры оценили спортивную инфраструктуру самарской набережной: бассейн, велодорожка, площадки для игровых и пляжных видов спорта, большой помост для проведения городской акции "Самара в движении", задали множество вопросов о развитии спорта в Самарской области, а также не смогли удержаться от того, чтобы окунуться в Волгу.

Фото: минспорта СО