Юного героя из Самарской области наградили в московском Музее Победы 

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В московском Музее Победы 18 мая прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». Почетные знаки и дипломы вручили школьникам и студентам, которые, несмотря на юный возраст, показали пример отваги и мужества. В Зале Славы наградили 20 лауреатов из России, Белоруссии и Абхазии.

Один из награжденных лауреатов — 12-летний Малик Уринов из Самарской области. Он спас утопающего ребенка. 26 мая 2021 года в Сызранский линейный отдел МВД России на транспорте поступило телефонное сообщение о том, что в районе станции Правая Волга по улице Скальной с волнореза в реку Волга упал малолетний ребенок Тимур. Малик не остался в стороне и проявил смелость и спас пострадавшему жизнь. Малик успешно занимается борьбой дзюдо в спортивной школе, имеет многочисленные награды – это и помогло не растеряться в критической ситуации и помочь утопающему. Сам Малик ничего особенного в своем поступке не видит, считает, на его месте каждый поступил бы так. 7 августа 2021 года на праздничном мероприятии, посвященном 65-летнему юбилею города Октябрьска, Малик Уринов награжден памятным знаком «За служение людям» и Благодарственным письмом Главы г.о. Октябрьск за отважные действия, проявленные мужество и решительность при спасении утопающего ребенка.

«Лауреаты инициативы «Горячее сердце» изучают и бережно хранят историю нашей страны, своей семьи, являются продолжателями славных традиций. Сегодня мы чествуем храбрых и мужественных мальчишек и девчонок, совершивших благородные поступки, проявивших активную жизненную позицию, готовых с достоинством преодолевать трудные жизненные ситуации», - выступила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. Она также отметила, что имена всех лауреатов внесены в почетную книгу «Горячее сердце», сообщает пресс-служба ФГБУК «Музей Победы».

Фото: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»