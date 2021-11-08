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Юного героя из Самарской области наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество»

8 ноября 2021 11:40
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Юного героя из Самарской области наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество»

7 ноября сенатор Андрей Кислов вручил 12-летнему жителю Кинель-Черкасского района Ансару Нурушеву медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Школьник получил награду за смелость и неравнодушное отношение к чужой беде. Рискуя собственной жизнью, он спас провалившегося под лед тонущего ребенка.

В марте текущего года Ансар Нурушев шел в гости к своему другу, и в какой-то момент услышал крики о помощи. Оказалось, что 10-летний мальчик провалился по шею в воду во время катания по льду реки. Ансар не испугался, осторожно подполз по тонкому льду к месту происшествия и помог мальчику выбраться из ледяной воды, после чего отвел его к своим родителям для оказания первой помощи.

Ансар Нурушев учится в 7 классе сельской школы п.Подгорный Кинель-Черкасского района. Он занимается самбо, имеет второй юношеский разряд, неоднократно становился призером области и победителем межрегиональных соревнований. Скорее всего, хорошая физическая форма помогла ему справиться с нелегкой задачей по спасению ребенка.

Торжественное награждение юного героя состоялось в сельской школе, в которой учится Ансар. В мероприятии приняли участие родители школьника, его младшая сестра, школьные учителя и руководство района. 

Вместе с медалью Андрей Кислов вручил Ансару Нурушеву памятный подарок. От имени Совета Федерации и от себя лично он поблагодарил его за отважный поступок: «Несмотря на юный возраст, ты проявил решительность и мужество. Надо быть очень смелым, чтобы, рискуя собственной жизнью, прийти на помощь другому человеку в такой опасной ситуации. Ты не испугался и не растерялся, не каждый взрослый на такое способен», - сказал сенатор. 

Также прозвучали слова благодарности в адрес учителей. Отдельную благодарность представитель Самарской области в Совете Федерации выразил родителям Ансара за достойное воспитание сына: «Я испытываю гордость за то, что в Самарской области подрастают такие замечательные молодые люди. С такими детьми можно быть спокойными за нашу страну». Андрей Кислов процитировал Председателя СФ Валентину Матвиенко, которая сказала, что счастливая и крепкая семья – основа развития нашей страны и сильного государства.

Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети – герои» реализуется под эгидой Совета Федерации. В этом году торжественные мероприятия по награждению и чествованию детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки, проводятся уже восьмой раз. Награждение традиционно приурочено ко Дню народного единства. За время существования проекта были награждены сотни юных героев из разных регионов России.

После церемонии награждения Андрей Кислов осмотрел школу, в том числе кабинеты «Точка роста». Рабочая поездка сенатора завершилась посещением сквера памяти и памятника участникам войны и труженикам тыла. Сенатору рассказали, что идея установки памятника и его макет были предложены школьниками в рамках реализации областного проекта «Гражданин». Обустройство сквера памяти проведено в рамках губернаторского проекта «Содействие». 

Автор фото: Андрей Савельев

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