Юнармейцы Самары проходят торжественным маршем у домов ветеранов

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В преддверии 80-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне главы внутригородских районов Самары поздравляют ветеранов вместе с членами Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Юнармейцы проходят торжественным маршем у домов ветеранов, вручая им цветы и памятные подарки.



Так, глава Железнодорожного внутригородского района Самары Вадим Тюнин вместе с юнармейским отрядом «Аврора» школы № 121 в торжественной обстановке поздравил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Ивановну Чибиреву. После войны долгие годы она трудилась на заводе имени Фрунзе в должности рентгенолога, её заслуги были отмечены высокой наградой — орденом имени В.И. Ленина.



«Наши ветераны в сложное военное время встали на защиту Родины, своим героизмом и самоотверженностью на фронте и в тылу они создавали историю и с каждым днем приближали Победу. И хотя мы всегда на связи с ветеранами, это огромная честь и ответственность – встречаться с ними именно накануне 9 мая и лично поздравлять с самым главным праздником, - сказал Вадим Тюнин. – Многие из них ведут активно участвуют в жизни района, общаются с молодежью, делятся своими воспоминаниями. Их мудрость и жизненный опыт - пример для нынешнего и подрастающего поколений».

Фото: администрация Самары