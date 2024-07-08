ЮИДовцы Жигулёвска провели акцию «Ромашка безопасности»

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В преддверии Дня семьи, любви и верности отряд Юных Инспекторов движения совместно с инспектором по пропаганде Ольгой Щукиной провели акцию «Ромашка безопасности» в Жигулёвске.



Ромашка считается символом праздника, поэтому акция получила такое название.



Сотрудник Госавтоинспекции и ЮИДовцы поздравили с наступающим праздником и рассказали ребятам о мерах безопасности в период летних каникул, напомнили о правилах поведения вблизи проезжей части, при катании на велосипедах и СИМ.



ЮИДовцы вручили прохожим «Ромашки безопасности» из шести волшебных лепестков, на которых написаны правила пешехода, велосипедиста и водителя.

Фото: пресс-служба ГАИ СО