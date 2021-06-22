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Юбилейный Волгафест 2021 завершился

22 июня 2021 15:42
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За 2  недели фестиваль посетило более 300 000 человек.

С 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной в рамках Волгафест 2021 состоялось более 100  мероприятий: концерты, театральные представления, мастер-классы, лекции и т.д. За 2  недели фестиваль посетило более 300 000 человек. Волгафест — это не только главное городское событие летнего сезона, но и самый душевный и аутентичный фестиваль региона, настоящая ода лету, жизни на Волге, неповторимым закатам. Целых 2 недели настоящего волжского счастья. 

Тема пятого, юбилейного фестиваля – «Движение навстречу». В начале Волгафест 2021  был запущен паблик-арт конкурс, в результате которого на территории 2-ой очереди набережной было установлено 10 объектов. 

По инициативе Губернатора Самарской области Д.И. Азарова в этом году фестиваль «шагнул» за пределы Самары. Тольятти, Сызрань, Октябрьск, Приволжье, Жигулевск – на набережных этих городов появились новые арт-объекты, прошли концерты и мастер классы. 

Но вернемся в Самару. На пляже 2-й очереди набережной развернулся грандиозный Фестивальный городок – уникальное пространство в речном стиле со своей театральной командой, плавучей сценой и программой на знаменитых волжских закатах. Команда фестиваля во главе с руководителем Волгафест 2021 Михаилом Савченко в этом году была усилена знаменитым театральным деятелем, профессором Владимиром Гурфинкелем. Автором визуальной концепции и архитектором Фестивального городка выступила театральная художница Ирэна Ярутис. 

Стартовал фестиваль с музыкальной программы «5 закатов», которая длилась с 7 по 11  июня. Именно эти концерты открыли Волгафест 2021 и плавно подвели к старту летнего  сезона. На сцене «Волна» прозвучали: нежный инди-поп от Анны Ворфоломеевой, современный джаз от Tundra Art Ensemble, серф от Messer Chups и много другой современной музыки. 

В этом году Волгафест пригласил в гости крупные города на Волге: Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Саратов. Они были  представлены в виде резиденций – интерактивных площадок с особым архитектурным решением. 

На фестивале была реализована деловая и образовательная программа. Профессионалы городских инноваций прочитали лекции о творческих индустриях, урбанистике, проектировании, музыкальном бизнесе и культурном программировании набережных. 

На 220 метрах стены набережной была создана временная инсталляция берлинского художника Кристиана Аве, ученика Георга Базелица и Герхарда Рихтера. Принять участие в творческом процессе смог каждый желающий. На Волгафесте 2021 работали традиционные маркеты еды и сувениров, хореографические площадки. 

Знаковым событием стало шествие Картонии. Мастерская «Сделано в Картонии» – это международный проект, направленный на построение творческого сообщества и интерактивного социального пространства. В финальный день Волгафест 2021 состоялся 

фантастический «Волжский заплыв» – по реке прошла регата самодельных сюрреалистических плавательных средств. 

Во второй уикенд фестиваля заработали музейные представительства. На площадке Третьяковки в Самаре выступил шумовой оркестр под управлением знаменитого пианиста  и композитора Петра Айду. 

Ещё одним ярким событием стало шоу немецкого канатоходца Фриди Кюне. Он прошел  по стропе вдоль территории набережной, забрался на высотный кран (80 метров) и совершил прыжок с парашютом. 

Завершил Волгафест 2021 концерт группы «Самое Большое Простое Число» и спектакль «Кафе Идиот» театра «Балет Москва», лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая Маска»-2016, рассказали организаторы фестиваля.

 

Фото:   sova.info

 

Теги: Волгафест 2021 завершился

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