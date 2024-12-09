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Ёлка Самарской области представлена на Всероссийском фестивале ёлок в Кирове

9 декабря 2024 11:55
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Ёлка Самарской области представлена на Всероссийском фестивале ёлок в Кирове

 

7 декабря в Кирове, в новогодней столице России, стартовал Всероссийский фестиваль ёлок, который собрал более 100 ёлок из всех регионов страны, а также от общественных организаций и партнеров праздника. Ёлочные украшения отражают исторические и природные достопримечательности субъектов РФ, культуру, традиции и даже кухню разных народов России. На открытие фестиваля прибыли мастера гостеприимства со всей страны.

Самарскую область в Кирове представляет Ольга Лодочникова, экскурсовод, Мастер гостеприимства, Посол гостеприимства в Самарской области. Ёлка нашего региона к торжественному открытию новогодней столицы России была украшена игрушками, символизирующими самые яркие достопримечательности Самарской области, которые создавали и присылали сами жители региона. Концепция самарской экспозиции «Народная ёлка» – каждый житель региона мог предложить свою игрушку для украшения лесной красавицы на Всероссийском фестивале ёлок. Так, ёлку 63 региона украсили игрушка с изображением Молодецкого кургана, шарик с надписью «Самара - просто космос», шерстяные снегири и синица, яркие и вкусные пряники с фотоизображениями «Зима в Жигулёвских горах» и т.д. Сама Ольга рассказывала про Самарскую область в сказочном образе «Жигулёвская Снежна», в руках которой была волшебная расписная гитара – символ знаменитого Грушинского фестиваля.  «Для меня это событие оставило тёплый след на душе. Нас в России-матушке много, мы разные и мы вместе и в горести и в радости. Когда мы выходили на сцену с флагами своего региона, мне это напомнило дух Олимпийских игр, мы вместе, такие разные и такие сказочные, хотим поделится и рассказать о своих родных краях. Я люблю Самарскую область, но понимаю что она всего лишь часть большой страны и её истории. А страна то большая и как мало мы её знаем. Но я знаю, что если я приеду практически в любой регион, то меня будет, кому гостеприимно встретить», – поделилась Ольга Лодочникова.

В рамках открытия Всероссийского фестиваля ёлок был установлен новый национальный рекорд – по наибольшему числу сказочных героев из разных регионов страны, вместе вставших в большой новогодний хоровод. Событие официально подтверждено экспертами и зафиксировано в Реестре Рекордов России – главной книге достижений страны. Всероссийский фестиваль ёлок в Кирове продлится до 7 января, в новогодней столице России запланировано более 1000 мероприятий.

Фото: Ольга Лодочникова и пресс-служба Правительства Кировской области

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