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Яндекс выявил рост интереса жителей Самары к проблеме телефонного мошенничества

29 апреля 2025 12:53
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Яндекс выявил рост интереса жителей Самары к проблеме телефонного мошенничества

Жители Самары стали чаще интересоваться проблемой телефонного мошенничества — к такому выводу пришли аналитики Яндекса. Для этого они изучили, как за последний год менялось количество запросов со словами «звонят мошенники».

По данным Яндекс Вордстата, в Самаре в марте запрос «звонят мошенники» был на 15% популярнее, чем в среднем по Поиску в целом.

По России интерес к проблеме колеблется от месяца к месяцу, но в целом растёт: в марте 2025 года запросов со словами «звонят мошенники» было на 60% больше по сравнению с таким же периодом 2024 года. 

Аналитики Яндекса отметили рост числа и других запросов на тему телефонного мошенничества за последний год. Самарцы стали чаще спрашивать в интернете про звонки от мошенников. За год количество таких запросов в Яндекс в целом увеличилось на две трети. Причем, жители Самары наравне с жителями Москвы и Санкт-Петербурга проявляют к теме особенно высокий интерес. Так в марте запрос «звонят мошенники» они вводили в поисковую строку чаще, чем в среднем по России.

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