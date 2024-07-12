Ко Дню рыбака, который в этом году празднуют 14 июля, Яндекс Поиск выяснил, где рыбачат жители Самары и какую рыбу ловят. Для этого аналитики Поиска изучили запросы со словами «клёв» и «клевать»: например [клев щуки на сегодня в самарской области] или [когда клюет судак на волге]. По общему интересу к рыбалке Самара занимает второе место среди городов-миллионников, уступая только Волгограду. Реже всего про рыбалку спрашивают в Москве и Санкт-Петербурге. Судя по запросам, чаще всего самарцы ловят щуку, карася и судака. Менее популярны карп, лещ и окунь. Какую рыбу ловят самарцы Судя по числу поисковых запросов со словами «клёв», «клевать» и названиями рыб.
Аналитики также назвали самую характерную рыбу для каждого российского миллионника — которой интересуются намного чаще, чем в других городах. Например, в Санкт-Петербурге это корюшка, а в Красноярске — хариус. Для Самары самая характерная рыба — жерех: про неё здесь спрашивают в два раза чаще, чем в среднем по всем городам-миллионникам. Рыбацкие предпочтения жителей городов-миллионников Для каждого города показана рыба, которую здесь ловят особенно часто по сравнению со средним по всем миллионникам. В запросах про клёв самарцы часто упоминают конкретные населённые пункты, рядом с которыми хотят порыбачить. Судя по таким запросам, самые популярные места для рыбалки недалеко от Самары — Сызрань, Бузулук и Тольятти. Самые популярные рыболовные места у самарцев Судя по числу поисковых запросов со словами «клёв», «клевать» и названиями населённых пунктов, расположенных не дальше 200 километров от Самары.
ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, ИЮЛЬ 2023 — ИЮНЬ 2024 Самарцы интересуются также платной рыбалкой. По данным Яндекс Путешествий, наиболее популярны места отдыха с платной рыбалкой в Курумоче, Жигулях, Тольятти, Волжском и Пригорках. Среди этих вариантов ниже всего цена размещения в Тольятти (в среднем 4830 руб. за ночь), а выше всего в Волжском (15 215 руб.). Самые популярные места для платной рыбалки в Самарской области Судя по количеству переходов из Яндекс Путешествий на карточки объектов размещения с платной рыбалкой. Для каждого места указана средняя цена за ночь.
ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС ПУТЕШЕСТВИЙ, АПРЕЛЬ–ИЮЛЬ 2024 Пользователи также задают запросы про рыболовные туры в России и за рубежом. Внутри страны самые популярные регионы для такого туризма — Камчатка, Мурманская область, Карелия, Сахалин и Астраханская область. Среди зарубежных направлений лидируют Монголия, Норвегия, Финляндия, Абхазия и Турция. Самые популярные направления рыболовного туризма Судя по числу поисковых запросов со словами «рыбалка» и «тур».
По данным Яндекс Путешествий, на Камчатке рыбаки чаще всего останавливаются в Петропавловске-Камчатском (средняя цена за ночь — 7700 руб.), Паратунке (9210 руб.) и Термальном (14 540 руб.). Самые популярные места в Мурманской области — Териберка (8990 руб.) и Кильдинстрой (14 660 руб.). В Карелии — Ляхта (8205 руб.) и Рюттю (12 190 руб.). Россияне рыбачат и зимой и летом, но основной сезон приходится на тёплое время года. В мае — сентябре пользователи задают в два раза больше запросов про клёв, чем в среднем в остальные месяцы. Пик интереса к рыбалке наступает в июне-июле. Пользователи также ищут в Поиске разнообразные рыболовные товары, от ледобуров до мормышек. Самые популярные — спиннинги, катушки, эхолоты, воблеры и удочки. По данным Яндекс Поиска, сейчас цены на спиннинги в интернет-магазинах начинаются примерно от 130 рублей и доходят до 270 тысяч и выше. Разброс цен на воблеры — от восьми рублей до 7,5 тысячи за штуку, на эхолоты — от двух до более чем 790 тысяч рублей.