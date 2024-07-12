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Яндекс Поиск выяснил, где рыбачат жители Самары и какую рыбу ловят

12 июля 2024 11:36
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Яндекс Поиск выяснил, где рыбачат жители Самары и какую рыбу ловят

Ко Дню рыбака, который в этом году празднуют 14 июля, Яндекс Поиск выяснил, где рыбачат жители Самары и какую рыбу ловят. Для этого аналитики Поиска изучили запросы со словами «клёв» и «клевать»: например [клев щуки на сегодня в самарской области] или [когда клюет судак на волге]. По общему интересу к рыбалке Самара занимает второе место среди городов-миллионников, уступая только Волгограду. Реже всего про рыбалку спрашивают в Москве и Санкт-Петербурге. Судя по запросам, чаще всего самарцы ловят щуку, карася и судака. Менее популярны карп, лещ и окунь. Какую рыбу ловят самарцы Судя по числу поисковых запросов со словами «клёв», «клевать» и названиями рыб.

  1. щука
  2. карась
  3. судак
  4. карп
  5. лещ
  6. окунь
  7. сом
  8. линь
  9. плотва
  10. сазан

 Аналитики также назвали самую характерную рыбу для каждого российского миллионника — которой интересуются намного чаще, чем в других городах. Например, в Санкт-Петербурге это корюшка, а в Красноярске — хариус. Для Самары самая характерная рыба — жерех: про неё здесь спрашивают в два раза чаще, чем в среднем по всем городам-миллионникам. Рыбацкие предпочтения жителей городов-миллионников Для каждого города показана рыба, которую здесь ловят особенно часто по сравнению со средним по всем миллионникам.   В запросах про клёв самарцы часто упоминают конкретные населённые пункты, рядом с которыми хотят порыбачить. Судя по таким запросам, самые популярные места для рыбалки недалеко от Самары — Сызрань, Бузулук и Тольятти. Самые популярные рыболовные места у самарцев Судя по числу поисковых запросов со словами «клёв», «клевать» и названиями населённых пунктов, расположенных не дальше 200 километров от Самары.

  1. Сызрань
  2. Бузулук
  3. Тольятти
  4. Приволжье
  5. Екатериновка

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, ИЮЛЬ 2023 — ИЮНЬ 2024 Самарцы интересуются также платной рыбалкой. По данным Яндекс Путешествий, наиболее популярны места отдыха с платной рыбалкой в Курумоче, Жигулях, Тольятти, Волжском и Пригорках. Среди этих вариантов ниже всего цена размещения в Тольятти (в среднем 4830 руб. за ночь), а выше всего в Волжском (15 215 руб.). Самые популярные места для платной рыбалки в Самарской области Судя по количеству переходов из Яндекс Путешествий на карточки объектов размещения с платной рыбалкой. Для каждого места указана средняя цена за ночь.

  1. Курумоч (8830 руб.)
  2. Жигули (5820 руб.)
  3. Тольятти (4830 руб.)
  4. Волжский (15 215 руб.)
  5. Пригорки (5825 руб.)

ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС ПУТЕШЕСТВИЙ, АПРЕЛЬ–ИЮЛЬ 2024 Пользователи также задают запросы про рыболовные туры в России и за рубежом. Внутри страны самые популярные регионы для такого туризма — Камчатка, Мурманская область, Карелия, Сахалин и Астраханская область. Среди зарубежных направлений лидируют Монголия, Норвегия, Финляндия, Абхазия и Турция. Самые популярные направления рыболовного туризма Судя по числу поисковых запросов со словами «рыбалка» и «тур».

  1. Камчатка
  2. Мурманская область
  3. Карелия
  4. Сахалин
  5. Астраханская область
  6. Байкал
  7. Якутия
  8. Алтай
  9. Красноярский край
  10. Магаданская область

  По данным Яндекс Путешествий, на Камчатке рыбаки чаще всего останавливаются в Петропавловске-Камчатском (средняя цена за ночь — 7700 руб.), Паратунке (9210 руб.) и Термальном (14 540 руб.). Самые популярные места в Мурманской области — Териберка (8990 руб.) и Кильдинстрой (14 660 руб.). В Карелии — Ляхта (8205 руб.) и Рюттю (12 190 руб.). Россияне рыбачат и зимой и летом, но основной сезон приходится на тёплое время года. В мае — сентябре пользователи задают в два раза больше запросов про клёв, чем в среднем в остальные месяцы. Пик интереса к рыбалке наступает в июне-июле. Пользователи также ищут в Поиске разнообразные рыболовные товары, от ледобуров до мормышек. Самые популярные — спиннинги, катушки, эхолоты, воблеры и удочки. По данным Яндекс Поиска, сейчас цены на спиннинги в интернет-магазинах начинаются примерно от 130 рублей и доходят до 270 тысяч и выше. Разброс цен на воблеры — от восьми рублей до 7,5 тысячи за штуку, на эхолоты — от двух до более чем 790 тысяч рублей.

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