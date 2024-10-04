Яндекс Музыка, VK Музыка и другие начнут маркировать музыкантов-иноагентов с сегодняшнего дня

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Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук и МТС Музыка с сегодняшнего дня начинают маркировать музыкантов-иноагентов в своих сервисах. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, передает iphones.ru.

Он заявил, что детали технической реализации проекта долго обсуждались с отраслью, но решение в итоге нашли. Власти будут отслеживать исполнение новых требований. В случае нарушений планируется принимать меры, а какие — не уточняется.

В Яндекс Музыке и МТС Медиа сообщили РБК, что так как музыкальные стриминги не работают с артистами и их контентом напрямую, то о наличии у артиста статуса иноагента музыкальные стриминги уведомляют отраслевые объединения или регулятор.

Фото: iphones.ru