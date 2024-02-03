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Выявлена новая схема обмана: мошенники предлагают обмен пятитысячных банкнот

3 февраля 2024 16:37
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Сегодня известны две мошеннические легенды.

Банк России выявил новую схему обмана, которую начали использовать злоумышленники. Они стали спекулировать на теме модернизации банкнот номиналом 5000 рублей.

Сегодня известны две мошеннические легенды. Под видом работников социальных служб они ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на новые. На самом же деле лжесотрудники подсовывают доверчивым людям фальшивые купюры. Пострадавшими часто становятся пожилые люди.

Во втором варианте мошенники звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для этого злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение «Банкноты Банка России».

Приложение «Банкноты Банка России» действительно существует. Оно доступно на официальном сайте регулятора и содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России (где именно они расположены и как должны выглядеть). Однако подлинность банкнот официальное приложение не определяет.

Мошенники же дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону, банковским приложениям на нем, счетам человека и похищают деньги.

«В июне 2022 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, в октябре 2023 года — номиналом 5000 рублей. Новые банкноты поступают в оборот постепенно. Старые банкноты остаются в обращении наравне с новыми и выходят из оборота по мере износа. Их не нужно обменивать на новые. Если вас принуждают к обмену – это мошенники», – подчеркивает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Чтобы избежать обмана и потери денег, важно помнить и соблюдать основные правила финансовой безопасности:

- игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности банкнот;

 - не устанавливать приложения по просьбе незнакомых людей и не переходить по сомнительным ссылкам;

– не говорить никому данные своей банковской карты, пароль от нее, код с оборотной стороны карты и коды из смс. Эти данные запрашивают только мошенники;

–  проверять поступающую информацию и по любым банковским вопросам звонить в свой банк по номеру, указанному на оборотной стороне банковской карты, сообщает пресс-служба самарского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России.

 

 

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