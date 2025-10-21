Я нашел ошибку
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
в Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
21 октября 2025 14:57
90
5 ноября в музее «Самара Космическая» состоится торжественное открытие выставки «Спортивные орбиты космонавтов». 

 Главный герой экспозиции – первый самарский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Губарев. Выставка покажет его не только как легендарного исследователя космоса, но и как сильного духом человека, для которого спорт был основой профессионализма, закалки характера и жизненной философии.

 Торжественное открытие выставки «Спортивные орбиты космонавтов» состоится 5 ноября в 14:00 в музее «Самара Космическая» (ул. Красноармейская, 131, 2 этаж). 

Отметим, что в целом культурная программа XIII Международного форума «Россия – спортивная держава» объединяет более 60 мероприятий в театрах, концертных залах и на музейно-выставочных маршрутах. Ключевым мероприятием культурной программы Форума станет «Парад Памяти», который пройдет 7 ноября на площади Куйбышева.

