Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре

5 ноября в музее «Самара Космическая» состоится торжественное открытие выставки «Спортивные орбиты космонавтов».

Главный герой экспозиции – первый самарский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Губарев. Выставка покажет его не только как легендарного исследователя космоса, но и как сильного духом человека, для которого спорт был основой профессионализма, закалки характера и жизненной философии.

Торжественное открытие выставки «Спортивные орбиты космонавтов» состоится 5 ноября в 14:00 в музее «Самара Космическая» (ул. Красноармейская, 131, 2 этаж).

Отметим, что в целом культурная программа XIII Международного форума «Россия – спортивная держава» объединяет более 60 мероприятий в театрах, концертных залах и на музейно-выставочных маршрутах. Ключевым мероприятием культурной программы Форума станет «Парад Памяти», который пройдет 7 ноября на площади Куйбышева.