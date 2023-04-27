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На территории лесничеств: Волжское, Кинельское, Кинель-Черкасское, Клявлинское, Красноярское, Кошкинское, Нефтегорское, Ново-Буянское, Похвистневское, Шенталинское.
Высокая пожарная опасность: в регионе установлен запрет на пребывание граждан в лесах
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Высокая пожарная опасность: в регионе установлен запрет на пребывание граждан в лесах

27 апреля 2023 19:40
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На территории лесничеств: Волжское, Кинельское, Кинель-Черкасское, Клявлинское, Красноярское, Кошкинское, Нефтегорское, Ново-Буянское, Похвистневское, Шенталинское.

В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Самарской области (IV класс пожарной опасности) установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 28 апреля по 1 мая года включительно.

Запрет действует на территории следующих лесничеств Самарской области: Волжское, Кинельское, Кинель-Черкасское, Клявлинское, Красноярское, Кошкинское, Нефтегорское, Ново-Буянское, Похвистневское, Шенталинское.

Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8(846)231 00 63.

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